PSG: Neymar, nouvel ambassadeur de Handicap International

Neymar, la star brésilienne récemment transféré du Barça au Paris SG pour 222 M EUR, est devenu mardi le nouvel ambassadeur de Handicap International, a annoncé l’ONG à Genève en présence du joueur lors d’une cérémonie au Palais des Nations, siège de l’ONU.

Auparavant, le footballeur s’était livré à une démonstration de son adresse avec un ballon sur la « Broken Chair », une immense sculpture représentant une chaise dont l’un des pieds est amputé et érigée sur la place des Nations.

Cette œuvre de l’artiste suisse Daniel Berset a été réalisée il y a 20 ans à la demande de Handicap International pour réclamer l’interdiction des mines antipersonnel.

« Du sommet de cette sculpture iconique de Genève, Neymar Jr a adressé un message aux nations du monde, pour les appeler à plus inclure des personnes handicapées dans la société », a indiqué l’ONG dans un communiqué.

« A travers ce partenariat, Neymar Jr met son immense popularité au service d’une cause : celle des plus vulnérables dans le monde, les personnes handicapées dans les pays pauvres, les victimes de conflits et de catastrophes naturelles », a souligné Handicap International. Selon l’ONG, le footballeur s’intéresse depuis quelque temps déjà à la question de l’appareillage des enfants amputés. « Il cherchait à soutenir des actions sur le sujet à l’échelle mondiale et a découvert début 2016 le travail de Handicap International. Il a exprimé le souhait de se rendre sur le terrain pour voir les projets de l’association, ce qui n’a pas encore été possible pour des raisons d’agenda », a précisé l’ONG.

Dimanche, l’Auriverde de 25 ans a inscrit un but et délivré une passe décisive pour ses grands débuts avec le PSG en L1 (3-0 à Guingamp).