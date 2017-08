PSG: «Neymar, c'est totalement un "Charo"», Niska est prêt à rapper pour le Brésilien

Neymar a fait des misères aux joueurs guingampais. — James Marsh/BPI/Shutter/SIPA

Lundi, au lendemain de sa démonstration à Guingamp, Neymar continuait son intégration en France. Au programme: découverte des bons sons locaux. Serge Aurier lui met dans les oreilles «Reseaux» du rappeur Niska, et ça fonctionne tout de suite.

Neymar qui s'enjaille sur réseaux de Niska qui aurait cru il y'a encore 1 mois pic.twitter.com/RsMVw3mh8v — 60SecondesRapFR (@60secondesrapFR) August 14, 2017

Neymar adore, la video devient immédiatement virale et le Brésil devient immédiatement fou du rappeur originaire d'Evry. Dans une interview au Parisien, Niska avoue être flatté. «C'était la fête (rires), explique-t-il. Je me réveille, et je reçois un message me disant "Regarde ce que fait Neymar sur Instagram avec ton son"[...] Là, je vais sur son compte, je le vois en train de danser sur ma chanson, et je me dis que c'est dingue.»

Dans la foulée, il file sur Twitter pour demander à ses followers si ça vaut le coup qu'il écrive une chanson sur le prodige brésilien, comme il l'avait pour Matudi Charo (ndr: charognard). « Neymar, c'est totalement un "Charo", assure le chanteur. Il l'a prouvé en insistant pour venir au PSG cet été. Et puis, il est parti de pas grand-chose, de sa modeste condition au Brésil pour percer et devenir une star planétaire. » Ça veut dire qu'il y aura une chanson sur Neymar? « J'ai posé la question à mes abonnés, et j'ai eu plein de retours positifs. Il n'y a rien de fait, il faudrait trouver des paroles, une chorégraphie, etc. Mais franchement, pourquoi pas. »