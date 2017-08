9h35 : Malcom veut rassurer les Bordelais

On ouvre le bal avec des nouvelles de Malcom. Grisé par la victoire des Girondins face à Metz samedi soir (2-0), le Brésilien a expliqué en conférence de presse qu'il avait « un contrat à Bordeaux jusqu'en 2020. Il y a des sollicitations mais je laisse mon agent s'en occuper. Je vais rester à Bordeaux », assure-t-il. Monaco et Wolsburg sont sur les rangs depuis quelques temps. Mais on sait bien que les joueurs mettent un point d'honneur à aller jusqu'au terme de leur contrat...