Mercato: Rechercher un «grand attaquant», «enrôler» Amavi... Voici les plans de Rudi Garcia pour l'OM

Plutôt discret ces derniers temps, Rudi Garcia fait le point sur les transferts de l’Olympique de Marseille. Dans une longue interview accordée à L’Equipe, le coach explique la stratégie du club phocéen pour la dernière ligne droite du mercato : trouver un attaquant.

Olivier Giroud qui ne veut pas venir ?

Même si Valère Germain, recruté pour huit millions d’euros en juin, donne pleinement satisfaction à l’entraîneur, la quête d’un second attaquant est primordiale. « Il faut un attaquant car Germain ne va pas faire 55 matches tout seul devant. Un buteur, bon de la tête, puissant athlétiquement. »

Les supporters de l’OM auront tout de suite fait le rapprochement avec Olivier Giroud, le Français étant un remplaçant idéal au départ de Gomis. « Je pense qu’il ne veut pas venir à Marseille, reconnaît Garcia. Ça peut se comprendre, quand on est l’attaquant de l’équipe de France, qu’on évolue à Arsenal, et qu’on va éventuellement changer de club, on peut avoir d’autres centres d’intérêt que l’OM. »

Même si aucun nom ne fuite, l’entraîneur est à la recherche d’un joueur « qui n’est pas forcément un grand attaquant maintenant, mais qui le deviendra ». L’OM pourrait se tourner vers le marché italien ou turc. « Il y a Fenerbahçe ou l’AC Milan qui cherchent à se séparer de Bacca ou Lapadula », annonce-t-il, énigmatique.

La relève Amavi pour succéder à Evra

Rudi Garcia compte également enrôler Jordan Amavi. Le défenseur de 23 ans, en provenance d’Aston Villa, a semble-t-il été séduit par une offre de contrat longue durée (quatre ans). « Le but, s’il vient, c’est de préparer la succession de Pat [Evra] la saison prochaine. On sait aussi que Jordan peut évoluer à droite de la défense. » Le contrat d’Evra arrivera à échéance en juin prochain peu après son 37e anniversaire.

L’OM pourrait enfin se séparer d’autres joueurs vieillissants, comme Henri Bedimo (33 ans), Rod Fanni (35 ans), mais également de Rémy Cabella. Le milieu offensif a vécu depuis les tribunes le match du 3e tour préliminaire de Ligue Europa et souhaite retrouver du temps de jeu.