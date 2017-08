Football: Le Dijonnais Wesley Lautoa victime d'une vilaine fracture du péroné

Lautoa Wesley, Delecroix Paul et Edinson Cavani lors du match Om-Dijon, le dimanche 6 août 2017. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Dimanche soir lors de la rencontre Marseille-Dijon (3-0), Wesley Lautoa a quitté la pelouse du Vélodrome dès la 7e minute. Aux prises avec Florian Thauvin, le défenseur du Dijon FC s’est planté le pied dans la pelouse en pleine course. Cheville vrillée, Lautoa a été évacué sur civière.

Lautoa devrait être opéré ce lundi

Les premiers examens ont conclu à une fracture du péroné et une distension des ligaments de la cheville. « Cela a glacé le vestiaire. On a une grosse pensée pour lui, on va tout faire pour qu’il revienne rapidement », a expliqué son entraîneur Olivier Dall’Oglio en conférence de presse post-match.

Dijon ne devrait pas retrouver Lautoa avant plusieurs mois. Une opération est prévue dans la journée de lundi.