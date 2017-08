Au beau milieu du remue-ménage provoqué par l’arrivée de Neymar au PSG, l’info est presque passée inaperçue. Le journal L’Equipe nous apprend dans son édition du vendredi que Leonardo Jardim est passé tout près de quitter son poste d’entraîneur de l' AS Monaco à l’intersaison !

Le coach, vainqueur de la Ligue 1 la saison dernière, a profité de l’été pour faire le tour des postes à pourvoir. Si plusieurs clubs anglais et italiens ont retenu son attention, l’offre la plus alléchante est venue d’Asie, en l’occurrence le Beijing Guoan, sextuple champion de Chine.

Le salaire proposé atteignait la somme rondelette de 14 millions d’euros par an pendant trois ans et demi, à laquelle devaient s’ajouter les 5 millions dédiés à son staff. Mais le transfert a échoué lorsque le club chinois a refusé de payer les 15 millions d’euros de clause demandés par l’encadrement monégasque. Prolongé et revalorisé, Jardim a promis de rester et n'a pas flanché malgré une surenchère de dernière minute de Beijing Goan. On est passé pas loin du drame.

