Ligue 1: On a vu le classement du championnat 2017-2018 avant tout le monde (2/2)

Le championnat de France reprend dans deux jours, mais la rédaction des sports de 20 Minutes a déjà tout vu. En cadeau, elle vous offre le futur classement de la saison 2017-2018 au complet. Aujourd’hui la 1e partie de tableau.

10e > Saint-Etienne

Oscar Garcia n’attend pas deux matchs pour pousser sa première gueulante en public. Les raisons de sa colère ? Les promesses non tenues de Roland Romeyer en matière de recrutement. « J’ai autorisé les jardiniers à rester une demi-heure de plus pour arroser la pelouse, c’est un geste fort, ça non ? » rétorque Roland dans l’Equipe. Rocheteau active ses réseaux pour faire venir trois Brésiliens de Goias, Aylon, Otacildo et Pedirinho.

A la surprise générale, les mecs s’avèrent être de bons joueurs de foot. Ils permettent même à l’ASSE de faire plaisir à ses supporters, ce qui n’était pas encore arrivé au XXIe siècle. La Ligue des champions est à portée de tir en avril, avant la mauvaise nouvelle. La grand-mère d’Otacildo n’est en fait pas italienne, et son passeport européen est donc un faux. Saint-Etienne est pénalisé de 12 points et sort des places européennes.

9e > Bordeaux

Aie, le retour de bâton. Troisième de la phase retour la saison passée, les Girondins (6e au final) avaient pour objectif de se mêler à la lutte pour le podium. Raté. Une rouste à Lyon en août, une à Lille puis une autre à Paris en septembre plombent l’ambiance et les têtes. Plus personne n’assure au Matmut Atlantique où l’affluence dépasse rarement les 15 000 spectateurs, et Bordeaux est presque relégable à la trêve.

Heureusement, le retour de l’immense Cheick Diabaté lors du mercato d’hiver relance la machine. Les 12 buts inscrits lors de la deuxième phase par le Malien permettent au club de sauver la face en terminant tout juste dans la première moitié de tableau. Suite à ses belles performances, le Malien signe enfin l’été suivant le gros contrat qu’il mérite en NBA.

8e > Strasbourg

Cinq remontées en six ans et une dynamique incroyable, Strasbourg débarque en L1 comme un chien fou dans un jeu de quilles. L’OL en fait les frais dès la première journée dans le formidable outil, où deux anciens stéphanois (Corgnet et Saadi) ridiculisent la charnière Diakhaby-Morel (ce qui n’est pas bien difficile en soi). Indice de confiance à 1000 sur l’échelle de Météo France, les Alsaciens font de la Meinau un enfer pour l’adversaire.

Seul le PSG viendra y prendre les trois points, en l’absence de Kader Mangane, suspendu. Le capitaine strasbourgeois termine la saison avec trois ligaments croisés pétés à son actif, record à battre. Généreux, il remettra gracieusement les radios de ses victimes au Musée Nicollin, au mas Saint-Gabriel.

7e > Nantes

Déjà (rerere) critiqué par la tribune Loire pour son manque d’activité au mercato, Kita fait chauffer la Visa en profitant du réseau de Ranieri. L’ancien entraîneur de Leicester parvient à rapatrier Robert Huth, Nympalis Mendy et Ryad Mahrez, qui a pourtant gratté à la porte de la moitié des clubs européens. Revanchard, l’ancien gamin de Sarcelles arrive à faire de Nakoulma l’un des meilleurs buteurs de L1. La Beaujoire dédicace même une chance à l’attaquant burkinabé sur l’air de Macumba

♫ Nakoulma, Nakoulma, il danse tous les soirs, sur des défenseurs largués qui ne pensent qu’à se barrer ♫

Le tube est commercialisé pour Noël avec la participation de tous les joueurs nantais, sauf Huth et Pallois, enfermés sans nourriture à la Jonelière pour continuer à terroriser les attaquants de L1. Voilà comment on obtient une 7e place avec la meilleure défense du championnat.

6e > Rennes

Un président insolent de générosité financière, un recrutement insolent d’excitation, une composition insolente de cohérence, les supporters rennais n’en croient pas leurs yeux en ce mois d’août. Pire, toutes ces promesses se concrétisent sur le terrain, où la vitesse de Sarr et la vista de Gourcuff font des différences énormes. « Il peut encore lui succéder », titre L’Equipe, qui réclame son retour en équipe de France.

Même le coup de gueule d’Amalfitano dans Ouest-France (« J’aimerais comprendre pourquoi je ne joue pas alors que je suis le meilleur joueur du club ») ne gâche pas l’ambiance. Seule ombre au tableau, la séparation de Salma Hayek et de François Pinault. La plus belle poitrine du monde ne remettra plus jamais les pieds au Rohazon Park. Heureusement, il nous reste Karine Ferri.

5e > Lille

La sensation de la première partie de saison, articulée dans un audacieux 2-1-3-1-2-1,avec la révélation Farès Bahlouli en faux trequarista devant la défense. Meilleure attaque de L1 avec 7,3 buts par match, le Losc enchante la L1 jusqu’à la trêve. Et puis c’est le drame. De Préville, meilleur buteur du championnat avec déjà 20 réalisations, est vendu à 50 plaques par West Ham, pendant les vacances de Marcelo Bielsa en Argentine. « El loco » ne rentrera jamais de Rosario.

« Ce n’était pas le projet », explique-t-il dans une lettre recommandée envoyée personnellement à chaque abonné du club. Ben si Marcelo, faire de la tune, c’était justement le projet.René Girard est rappelé et demande les retours de Basa, Mavuba et Roux. Lille bat le record de 0-0 sur une phase retour. Same old shit.

4e > Nice

Grosse dépression sur la Côte d’Azur après l’élimination en Ligue des champions contre Liverpool et les départs conjugués de Dalbert à l’Inter Milan et de Séri à Arsenal. Mais comme à son habitude, Jean-Pierre Rivère a réservé une surprise à ses supporters pour la fin du mercato ; Le 31 août à minuit, c’est Yacine Brahimi qui débarque à Nice, pour former un nouveau trio iconique avec Mario Balotelli et Alassane Pléa.

Lucien Favre propose encore le jeu le plus séduisant du championnat avec Lees-Melou et Souquet titulaires. Hélas, les Niçois vont être lâchés par Balotelli en mars. Soucieux de préparer le Mondial dans les meilleures conditions, l’Italien montre ses parties génitales à Clément Turpin avant de les lui poser sur le crâne. Dix matchs de suspension, et adieu le podium.

3e > Monaco

La saison de l’ASM bascule le 29 août, quand Vadim Vasilyev convoque la presse et le prince pour annoncer dans un grand sourire que Kylian MBappé est vendu pour 210 millions d’euros à Manchester City. On apprend en fait que les Anglais ont fait plus simple : ils ont décidé d’acheter le club monégasque pour 1 milliard symbolique. Les joueurs encore valables de l’effectif princier filent en Angleterre (Falcao, Fabinho, Glik, Sidibé, Tielemans) pendant que les rebuts de City font le chemin inverse.

« C’est le projet » lâche Leonardo Jardim, fataliste. Cela n’empêche pas l’entraîneur portugais de terminer à une méritoire troisième place avec Nasri meilleur passeur du championnat et Wilfried Bony meilleur buteur. Le nouveau taulier de la défense centrale ? Eliaquim Mangala, bien sûr.

2e > Marseille

L’OM prend rapidement la tête du championnat grâce à Valère Zermain, élu joueur du mois d’août. Tout à sa joie, Jacques-Henri Eyraud projette un power point de 12 slides pour expliquer qu’il a trouvé un grand numéro neuf : un certain Mario Jardel. La blague n’arrache même pas un sourire à René Maleville. La retraite surprise de Patrice Evra, parti disputer le premier championnat du monde Instagram, permet d’installer Clinton Njie dans le couloir gauche. Une véritable révélation, puisque le Camerounais finira la saison avec les trois meilleurs temps la Ligue de diamant sur 100m.

La machine s’enraye en février, quand Dijbril Cissé fait fuiter une sextape où l’on voit Rudi Garcia à cheval sur Pamela Anderson. La tête dans le sac, Adil Rami plombe la fin de saison de son équipe, qui termine à dix points du PSG. Evra, lui, l’emporte devant Kim Kardashian et Justin Bieber. « I love this game ».

1er > PSG

Obligé de vendre la moitié de son équipe pour compenser l’achat pharaonique de Neymar, le PSG aligne six joueurs de sa CFA à Guingamp, pour une défaite qui fait rire la France entière. Deuxième coup dur après les matchs internationaux de septembre avec la grave blessure au genou de Cavani. Paris se retrouve à aligner un trio Neymar-Jesé-Nkunku le samedi. Enfin plutôt un tro Guedes-Jesé-Nkunku, parce que Neymar « yé pas la confianza avé loui », explique Emery.

Le Brésilien se réveille à l’automne avec six doublés d’affilée. Il en profite pour demander la réintégration de Ben Arfa, « E melhor jugador do historia do futibol » selon lui. Le retour de Cavani après la trêve permet au PSG de rouler sur la L1 et de remporter la C1 en battant le Barça en final un but pour chaque membre de la BCN (Ben Arfa, Cavani, Neymar). Le trolling est complet.