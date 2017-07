VIDEO. Mercato: Mais c'est quoi cette mode pour annoncer les nouvelles recrues ?

Mohamed Salah a rejoint Liverpool cet été. — Paul Currie/Shutterstoc/SIPA

Les clubs de foot rivalisent d’inventivité pour annoncer les recrues

Si les clubs anglais disposent de plus de moyens, les idées ne leur manquent pas non plus

Le foot, c’est comme la chasse : il y a les bons et les mauvais. Le mauvais chasseur, c’est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire… Le bon chasseur, lui, il voit un truc, il tire. Mais c’est un bon chasseur. Et bien, les clubs de foot, c’est la même chose. Surtout au moment d’annoncer les transferts de joueurs lors du mercato.

Evidemment, il y en a qui résistent encore et toujours à l’envahisseur de la communication du futur. Comme nous, ils sont des fans de photomontages et n’hésitent pas à mettre leurs meilleurs experts sur le coup. Demandez à Yoan Gouffran qui s’est retrouvé transformé en Ned Stark de Game of Thrones, lors de son arrivée chez les Turcs de Goztepe.

Mais cet été, certains clubs rivalisent d’inventivité pour ce mercato qui part dans tous les sens. Terminées les annonces ridicules, finis les montages Paint alambiqués (et on s’y connaît)… Cette année, le marché des transferts a pris une nouvelle dimension au point de vue communication. Sur les réseaux sociaux, de Liverpool à Rome en passant par Southampton ou Stoke, on a relevé quelques clubs géniaux.

>> A lire aussi : EN DIRECT. Mercato: Arsenal ne va pas lâcher Lemar... La Juve a un nouveau gardien... Suivez les infos transferts avec nous

>> Le pionnier

La nouvelle mode a commencé par l’arrivée de Mohamed Salah à Liverpool, le 22 juin dernier. Le club de la Mersey a surfé sur l’impatience des fans sur Twitter pour créer une vidéo pas piquée des hannetons.

>> La plus drôle

L’humour british, vous connaissez ? Si non, allez faire un tour du côté de Southampton. Après avoir vu ses collègues de Premier League se fendre la poire sur les annonces de joueurs, les Saints ont décidé de sortir l’artillerie lourde pour indiquer la prolongation de contrat de leur troisième gardien, Stuart Taylor (36 ans). Main opposée Richard.

>> La plus connectée

On part en deuxième division anglaise où là aussi, on fait les choses pas trop mal. Notamment à Aston Villa qui a recruté John Terry la légende. Et même avec le défenseur de 36 ans, tout se passe sur WhatsApp, pour un petit échange savoureux.

>> Et hors Angleterre ?

La palme est remportée par l’AS Roma pour annoncer l’arrivée de l’Argentin Lorenzo Pellegrini. Une console de jeux, Fifa 17 et le tour est joué. Bon, le club de la Louve aurait au moins pu faire l’effort d’aligner Pellegrini dans un match face à la Lazio, cela aurait donné plus d’ampleur à cette initiative.

« Plus important qu’un média »

Bref, on est sur un mercato 2017 de qualité dans les cellules de com de certains clubs. « Quand on parle de transferts de joueurs et qu’on y ajoute une dose d’humour, on est quasiment certain d’avoir un engagement assez fort de la communauté de fans », assure Sébastien Bellencontre, fondateur de l’agence de communication 4Success. Et effectivement, ça marche. 30.000 retweets pour l’annonce de l’arrivée de Salah chez les Reds. Sébastien Bellencontre encore :

Quand on a une audience aussi forte qu’un club comme Liverpool avec 7,7 millions de followers sur Twitter, ce qui est plus important que le lectorat d’un média, on se doit de faire passer des informations en direct. L’engagement des fans est un facteur clé de succès. Et quelle meilleure publication que l’annonce d’un nouveau joueur pour obtenir cet engagement. »

Au-delà des simples supporters, les clubs cherchent aussi à développer, par le biais de ces vidéos, leur aura à l’international, grâce à un moyen assez simple. « Ce type de communication sert également pour travailler l’image de marque du club, avec sa viralité », explique Nicolas Morvan, le dirigeant de la société Digital Arena, qui gère notamment la communication des Girondins de Bordeaux.

>> A lire aussi : EN DIRECT. Mercato: Ah ben tiens, voilà que Verratti voudrait prolonger au PSG... Nolan Roux est à Metz... Suivez le live avec nous

Mais qui dit vidéos de qualité, dit moyens. Et en Angleterre, clairement, les sous on les a. Et pas seulement pour surpayer des joueurs comme Romelu Lukaku ou Kyle Walker. « Pour créer ce type de vidéos, il faut être structuré en interne, pour pouvoir produire rapidement avec une qualité importante, assure Nicolas Morvan. A Manchester United, il y a plus d’une vingtaine de community managers. Quand on compare aux clubs de L1, on n’est pas dans la même dimension. »

Même son de cloche chez 4Success : « En France, on est à la bourre. Il y a des clubs comme le PSG et l’OL qui vont driver ces nouveaux modèles de communication. Les deux clubs se rapprochent du modèle anglo-saxon dans leur manière de gérer la communication. » S’il n’y a pas les sous, on peut au moins avoir les idées. Être plus malin, plus original, pour se démarquer de la meute.

« Surfer sur la mode Whatsapp [comme l’a fait Aston Villa pour Terry], c’est un bon exemple, assure Nicolas Morvan. C’est un outil qui cartonne en Asie et est utilisé par tout le monde dans la vie quotidienne. Ça commence à monter en puissance en France. C’est très intelligent et on dépense pas beaucoup. » La mentalité doit également suivre dans l’Hexagone. Nos amis british sont coutumiers du fait d’innover dans leur manière de communiquer alors que les clubs français n’osent pas trop prendre des risques hormis des clubs comme Toulouse ou Guingamp.

« Les moyens de communication d’aujourd’hui font qu’il n’y a pas de limites, soutient Sébastien Bellencontre. Les scénarios possibles sont multiples mais le seul critère c’est la bonne mœurs, la bonne intelligence. On peut imaginer toute sorte de chose pour annoncer l’arrivée d’un joueur. » Imaginer des scénarios, c’est un peu notre spécialité du côté de 20 Minutes. Du coup, on a réfléchi aux prochaines annonces des clubs français.