Football: Le coeur du joueur de l'Ajax victime d'un malaise en plein match «bat normalement»

Le coeur du milieu de terrain néerlandais Abdelhak Nouri, victime d'un malaise cardiaque en match amical samedi en Autriche, «fonctionne normalement», a annoncé son club, l'Ajax Amsterdam, lundi à la lueur des résultats d'une nouvelle batterie d'examens auxquels s'est soumis le joueur.

«Les derniers examens ont démontré que le coeur de 'Appie' fonctionnait normalement et apparaissait n'avoir subi aucun dommage», a déclaré l'Ajax dans un communiqué. «Il est cependant trop tôt pour dire quoi que ce soit sur sa totale récupération tant que nous n'aurons pas testé complètement ses fonctions cérébrales».

Some emotional scenes during Abdelhak Nouri's reanimation from the Ajax players and staff. #Nouri stay strong Nouri💪 pic.twitter.com/3gatPbX5K9