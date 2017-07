VIDEO. Doux jésus... Ronaldinho a aspiré l'âme d'un adversaire lors du match des légendes

Ronaldinho lors d'un match de légendes — PAU BARRENA / AFP

Il a quelques kilos en plus, une barbichette immonde, mais son talent balle au pied est toujours le même. Invité à un match des légendes samedi après-midi sur la pelouse du Camp Nou (pendant que Messi se mariait à quelques milliers de kilomètres de là), Ronaldinho a régalé. Et quand on dit régaler, on ne plaisante pas: il a totalement aspiré l'âme du pauvre Jesper Blomqvist, ancien joueur de Manchester United. Ames sensibles, s'abstenir.

Oui, des images insoutenables. Toute la rédaction de 20 Minutes adresse ses pensées à la famille de Jesper Blomqvist.