Football: Hubert Fournier, ancien entraîneur de Lyon, nommé Directeur Technique National (FFF)

Hubert Fournier lors d'un match de Ligue des champions entre le Zénith et l'OL le 20 octobre 2015. — Dmitry Lovetsky/AP/SIPA

L’ancien entraîneur de Lyon Hubert Fournier, 49 ans, a été nommé Directeur Technique National (DTN) de la Fédération française de football (FFF), a annoncé ce samedi son président Noël Le Graët à Amiens lors de l’assemblée fédérale de l’instance.

Hubert Fournier « est depuis cette semaine notre DTN », a déclaré Noël Le Graët. L’ancien défenseur centrala été entraîneur de l’OL durant 18 mois entre juillet 2014 et décembre 2015. Il avait auparavant entraîné le Stade de Reims de 2010 à 2014.

Hubert Fournier, nouveau DTN à la @FFF : "Fier et honoré d'occuper ce poste. De nombreux défis nous attendent". pic.twitter.com/dZIinJGgJB — Yann Perrin (@yannper1) June 24, 2017

« Honorer le travail de mon prédécesseur »

A la DTN, il aura pour mission de définir la politique du football français, mise en place et animée par les entraîneurs nationaux et les cadres techniques régionaux.

A la tribune de l’Assemblée fédérale, Fournier a affirmé samedi qu’il « y a déjà eu beaucoup de travail effectué et je vais en profiter pour honorer le travail de mon prédécesseur », Francis Blaquart, parti en retraite. « Il me laisse une maison en place et en ordre grâce au travail accompli avec ses équipes. »