Comme l'impression qu'ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. Non mais sans déconner, ça va bientôt faire sept ans que Raymond Domenech et Nicolas Anelka se sont pris la tête dans un vestiaire d'Afrique du Sud, et ils continuent à s'en envoyer plein la gueule. Dernier exemple? Une interview donnée par l'ancien attaquant au JDD. Il y parle de Mbappé, et c'est intéressant, jusqu'au moment où sans qu'on sache trop pourquoi, ça dérive.

Mbappé fera sa carrière. Si, toutefois, elle ressemble à la mienne, ça signifiera qu’il fait partie des meilleurs attaquants, avec un fort caractère, que ça plaise ou non. S’il suit Ronaldo, Il Fenomeno, mon modèle dans le foot, il sera parmi les légendes et aura marqué l’histoire de son sport. Il peut aussi réaliser la carrière de Raymond Domenech, celle d’un petit joueur quelconque du championnat de France devenu entraîneur quinze ans de l’équipe de France Espoirs et des A sans remporter le moindre trophée, puis au chômage depuis 2010, collaborant à un journal qui a mis un terme à sa petite carrière de coach. À Mbappé de choisir !

Voilà pour la balle perdue, totalement gratuite. Ah et sinon, dans cette interview, on apprend aussi que Nicolas ne va pas voter. Mais que s'il l'avait fait, il aurait voté. «Si je devais choisir, je voterais Philippe Poutou. Lors du débat à onze candidats, j’ai aimé sa façon d’agresser ses concurrents, traitant certains de menteurs et de voleurs. » Ah ouais, c'est courageux comme posture.

