FOOTBALL Danijel Subasic, le gardien de Monaco, s'est confié à un média croate sur le duel de la finale de la Coupe de la Ligue...

Thiago Silva vs Kylian MBappé, en finale de la Coupe de la Ligue, le 1er avril à Lyon - JOHN SPENCER/SIPA

V.M.

L'international croate Danijel Subasic s'est confié à un média de son pays.

Le 1er avril dernier, le PSG avait remporté la Coupe de la Ligue contre Monaco (4-1).

Depuis, Kylian MBappé a réalisé de grandes performances en Ligue des Champions.

Il y a trois semaines, le PSG avait remporté son premier titre en surclassant l’AS Monaco en finale de Coupe de la Ligue (4-1). Une éternité dans le football, mais pas pour Danijel Subasic. Dans une interview accordée au journal croate 24Sata (et traduite par culturepsg), le gardien de Monaco est revenu sur le duel entre son jeune coéquipier Kylian Mbappé et Thiago Silva, le défenseur brésilien du club de la capitale.

Ce match dans le match avait largement tourné en faveur du Parisien. « Lors de la finale de la Coupe de la Ligue, le PSG nous a battus 4-1 et Thiago Silva l’a chargé de la première à la dernière minute, analyse Danijel Subasic. Il l’a vraiment taclé fort. Vous pouviez voir qu’il allait sur lui et voulait ruiner sa confiance. » Thiago Silva n’avait laissé aucun répit sur les 90 minutes de la rencontre.

Marqué par son duel contre le Brésilien

Ce duel a visiblement laissé des traces chez le jeune international français. « Après le match, dans le vestiaire, Mbappé était très triste, il était au bord des larmes, très touché et j’étais désolé de le voir dans cet état, continue le gardien international croate. Je l’ai consolé et je lui ai dit que ces choses étaient normales parce qu’il avait montré à tout le monde à quel point il était fort et que cela allait continuer à l’avenir. »

On peut dire que le jeune attaquant de 18 ans s’est plutôt bien repris depuis ce match. A un âge où on stresse normalement pour le bac, Kylian MBappé a réalisé de grandes performances, en toute sérénité, contre le Borussia Dortmund.

