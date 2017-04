Sport

FOOTBALL Les Monégasques font le spectacle et enchaînent les bons résultats, mais ils n'ont encore rien gagné...

Monaco est encore qualifié sur tous les tableaux

Ils peuvent encore gagner trois trophées... Ou tout perdre

Falcao pense pouvoir «tout gagner»

De notre envoyé spécial à Monaco,

Que celui qui s’est ennuyé devant un match de Monaco cette saison lève le doigt. Personne ? C’est bien ce qu’on pensait, ouais… On peut même dire, avec un poil de recul, qu’on prend un sacré pied à chaque fois que cette équipe foule une pelouse. Encore mercredi, face à Dortmund en quart de finale retour de Ligue des champions.

Les déboulés de Mendy, la délicate puissance de Bakayoko, la conduite de balle de Bernardo Silva, la finition de Falcao, la [y’a pas de mot dans le dico pour ça] de Mbappé… tout est un régal dans l’équipe de Jardim, et il faut absolument en profiter tant qu’on peut.

Les intéressés en sont eux-mêmes conscients. Cette équipe est aussi jeune que talentueuse mais elle est amenée à se disloquer une fois le prochain mercato lancé. Alors il faut jouer le coup à fond, ne pas penser aux 54 matchs officiels déjà disputés depuis juillet mais plutôt aux 11 qu’il reste, dans le meilleur des cas (six en Ligue 1, trois en Ligue des champions, deux en Coupe de France). Pour soulever un trophée. Parce que sinon, le sentiment de gâchis sera monumental. Et ça, c’est Valère Germain qui en parle le mieux.

« C’est une saison de malade. On joue tous les trois jours, on est toujours à l’hôtel. Physiquement ça va, mentalement c’est un peu plus compliqué parce qu’on n’est jamais à la maison. Mais on fait tellement une belle saison qu’on se doit d’aller chercher quelque chose ».

Cette « belle saison », c’est pour l’instant 137 buts marqués (pour l’anecdote, l’ASM est la première équipe de l’histoire à avoir inscrit au moins trois buts lors de quatre rencontres à élimination directe d’affilée en C1), une finale de la Coupe de la Ligue perdue, une demi-finale de Coupe de France et une de Ligue des champions, et une première place en Ligue 1 qu’ils n’ont plus lâché depuis début janvier (sur le podium depuis la 3e journée) grâce à folle moyenne de 2,4 points par match.

« Cette équipe ne se fixe pas de limite, elle mérite des trophées », estime le vice-président Vasyliev. On est tout à fait d’accord, mais personne ne leur fera de cadeau. Ça, c’est pour la réalité. Et si on les laissait rêver un peu, ils prendraient quoi ? « A choisir, c’est normal de préférer gagner la Ligue des champions, répond coach Jardim. Mais c’est plus difficile que de gagner le championnat. On va essayer d’aller aux limites dans les deux compétitions, qui sont très importantes. »

Parmi les joueurs, seul Falcao dit à haute voix « rêver de gagner toutes les compétitions ». Ses coéquipiers se contentent eux de rappeler que la Ligue 1 « est l’objectif prioritaire ». En tout cas, le calendrier à venir est infernal. Lyon dimanche, le PSG en Coupe le mercredi suivant, puis Toulouse le week-end, avant la demi-finale aller face au Real Madrid, l’Atlético ou la Juventus. « On n’a pas peur, assure Mendy. Plus il y a de matchs, meilleur c’est pour nous. On est des compétiteurs. »

On n’a pas parlé de ça avec les joueurs dans les couloirs de Louis-II, mais ils sont forcément au courant de ce qu’il s’était passé en 2004. Magnifiques tombeurs du Real Madrid et de Chelsea en C1, longtemps dominateur de Lyon en championnat, leurs aînés avaient tout perdu au mois de mai. A eux de corriger ce bug de l’histoire, et d’en profiter pour écrire la leur.

