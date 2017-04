Sport

FOOTBALL Battu 3-2 à l'aller, le Borussia n'a de toute façon pas le choix...

Le coach de Dortmund Thomas Tuchel au milieu de ses joueurs à l'entraînement à la veille du quart de finale retour de Ligue des champions contre Monaco, le 18 avril 2017. - NSJsport/Shutterstock/SIPA

De notre envoyé spécial à Monaco,

Au moins, il n’y a pas à calculer. L’état d’esprit du Borussia Dortmund est limpide avant le quart de finale retour de Ligue des champions contre Monaco. Battus à l’aller à la maison (2-3), les Allemands, semble-t-il libérés du douloureux contexte de la semaine dernière par leur victoire à Francfort en championnat, n’ont pas dit leur dernier mot pour la qualification en demi-finales.

« On va tenter de marquer le plus possible, a lâché, très direct, Thomas Tuchel en conférence de presse mardi. Après, il faudra du courage. Le courage de jouer, de tenter. En tout cas, on va attaquer de la 1ère à la 90e minute. »

Le coach allemand sait très bien qu’il « faudra trouver un équilibre ». Parce que marquer trois buts, c’est bien, mais si c’est pour en prendre cinq ça ne servira pas à grand-chose. Surtout que les Monégasques en sont capables. « On le sait. Attention aux espaces, Monaco a un jeu de transition très rapide et dangereux, a-t-il prévenu. Il faudra absolument éviter les erreurs bêtes de relance, comme sur le troisième but à l’aller. »

« Jusqu’à présent, on a connu un parcours exceptionnel. On rêve de poursuivre cette compétition », a conclu Tuchel. Les Monégasques n’en attendaient bien sûr pas moins, mais comme ça le message est clair.

