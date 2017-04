Sport

Carlo Ancelotti le sait, s'il veut éliminer le Real Madrid après la défaite du match aller (2-1), il va falloir réaliser le «match parfait». Ce qui impliquerait, entre autres, de ne pas prendre de but ni de Cristiano Ronaldo, double scoreur à l'aller, ni de Karim Benzema. L'entraîneur italien du Bayern Munich a d'ailleurs loué l'attaquant français en conférence de presse, lundi soir:

«Il est en grande forme. Il était bien la semaine dernière et aussi celle d'avant»

Pour rappel, Karim Benzema a effectué récemment un régime qui lui a permis de perdre 7 kilos et de gagner en explosivité.

De son côté, Ancelotti va lui récupérer Robert Lewandowski, absent à l'aller. «Lewandowski va nous aider mais nous n'allons pas changer de stratégie, a expliqué le coach italien. C'est un joueur qui marque beaucoup de buts et l'avoir avec nous nous donne confiance. Le plus important sera effectivement de marquer le premier but. Mais si le Real en marque un, ou ne marque pas, cela ne changera rien pour nous: nous devons de toutes façons marquer au moins deux fois.»

C'est tout ce qu'on lui souhaite (c), en tout cas.

