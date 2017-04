Sport

JUSTICE C'est Le Parisien qui l'annonce ce jeudi...

Montage photos, le 13 octobre 2015, des footballeurs Djibril Cissé (g) et de Mathieu Valbuena - FRANCK FIFE, DENIS CHARLET AFP

N.C.

Nouvel épisode dans l’enquête concernant chantage à la sextape dont a été victime Mathieu Valbuena en 2015. Selon Le Parisien ce jeudi, Djibril Cissé a été mis en examen le 24 février dernier pour complicité de tentative de chantage par un juge d’instruction de Versailles. Une décision qui avait été demandée par le parquet dès le mois de décembre, au moment de la validation de l'enquête.

Ressorti libre de garde à vue en octobre 2015, l’ancien attaquant international était dans le collimateur de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, qui estimait qu’il pourrait être complice de la tentative de chantage, au même titre que Karim Benzema. Et donc qu'il n'aurait peut-être pas simplement prévenu Valbuena qu'il y avait «un truc chaud sur lui» de manière désintéressée.

>> A lire aussi: La justice valide l'enquête, Cissé pourrait être mis en examen

«Cette décision est un non évènement puisqu’elle n’est que la conséquence automatique de cet arrêt qui a été rendu [en décembre] en l’absence de mon client», a commenté Me Pericard pour le quotidien francilien. Qui ajoute qu'il y a quelques jours, une confrontation entre Mathieu Valbuena et Djibril Cissé s’est déroulée dans le bureau du juge.

En décembre, l'avocat de l'actuel joueur de Lyon, Me Paul-Albert Iweins, avait indiqué que son client avait «considéré que l’intervention de Cissé lui paraissait bienveillante par rapport à celle de Karim Benzema».

Mots-clés :