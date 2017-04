Sport

FOOTBALL L'équipe s'est entraînée mercredi matin, malgré l'attaque de la veille...

Dortmund à l'entraînement mercredi matin - Capture d'écran Twitter BVB

B.V. avec AFP

C'était le dernier doute qui pouvait planer autour du report de la rencontre. Les Allemands de Dortmund sont-ils prêts à rejouer si tôt au football, au lendemain des explosions qui ont touché leur bus ? Visiblement, oui. Une photo publiée par le compte officiel montre l'équipe à l'entraînement, mercredi matin, avec comme légende: «Nous nous préparons pour le match de ce soir».

Die Mannschaft trainiert derzeit und bereitet sich auf das Spiel heute Abend vor. #bvbasm pic.twitter.com/G4BjpCmFzU — Borussia Dortmund (@BVB) April 12, 2017

Ce qui confirme donc que le match va bien se tenir mercredi à 18h45, comme prévu. «Dortmund ne cèdera pas au terrorisme», a joint dans un autre tweet Hans-Joachim Watzke .

«Aujourd'hui, on ne joue pas seulement pour nous, on joue pour tout le monde, précise-t-il sur le site officiel du club. La famille BVB s'est toujours montrée forte dans les temps difficiles. Voilà peut-être la pire situation que nous ayons eu à affronter depuis plusieurs années. Nous voulons montrer que la terreur et la haine ne peuvent pas prendre le dessus. Et bien sur nous jouons pour Marc Batra, qui veut voir son équipe gagner. Nous demandons à nos fans de nous soutenir les 90 minutes durant. Cette équipe a du se remettre de l'impensable en un temps record. Tout le monde doit l'aider à se dépasser.»

Watzke: "Ich habe gerade in der Kabine an die Mannschaft appelliert, der Gesellschaft zu zeigen, dass wir vor dem Terror nicht einknicken.“ — Borussia Dortmund (@BVB) April 12, 2017

