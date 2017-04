Vincent Marche

Après que le bus du Borussia Dortmund a été frappé par plusieurs explosions, le match de Ligue des Champions a été reporté à ce mercredi, en fin de journée. Certains supporters monégasques ayant fait le déplacement se sont retrouvés à la rue. Pour permettre à tous d'avoir un toit pour la nuit, le club allemand et ses supporters ont lancé le hashtag #bedforawayfans (comprenez "un lit pour les fans extérieurs").

Dear supporters of @AS_Monaco_EN! If you need accommodation in Dortmund, please check #bedforawayfans. #bvbasm