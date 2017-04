Sport

Lucas, Cavani, Draxler, Rabiot, Verratti (de g. à d.) lors de PSG-Toulouse, le 19 février 2017 au Parc des Princes. - CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

PSG - GUINGAMP: 0-0 (1ère période en cours)

37e: La frappe de Matuidi !! Enfin une belle action parisienne, avec un décalage conclu par un tir de captain Blaisou. Boxé par Johnsson, qui ne veut pas le laisser fêter ses 30 ans comme il se doit.

35e: Mais nooon Di Maria qui trouve le moyen de ralentir l'action en prenant le ballon alors qu'on lui demanderait rien ! Du coup Meunier a été complètement destabilisé. ZZzzzzZZ.

33e: FAITES MOI ENTRER PASTORE.

31e: Décidé à réveiller tout le monde, Rabiot... se prend un jaune. C'est toujours ça.

28e: C'est un peu beaucoup trop calme ces dernières minutes. Comme si Paris avait du mal à enclencher la seconde après avoir pris le contrôle du match. Faut y aller les petits gars hein. En face, les Bretons se jettent sur le moindre ballon qui traîne.

Melba666

est ce bien logique que les parisiens jouent toujours en dernier connaissant le score de leurs adversaires. Je m'interroge

>> C'est un grand débat à chaque fin de saison. On y avait consacré un sujet il y a quelques semaines, à retrouver ICI si vous voulez.

25e: 12e corner du match (à peu près) déjà pour le PSG, dont 11 mal tirés... Le seul où Di Maria s'est appliqué ça a fait barre transversale. Comme quoi.

23e: Ça commence à être compliqué pour les Guingamp. Paris récupère haut et se projette de plus en plus vite. Attention quand même aux espaces qui se libèrent dans le dos, pour les Parisiens.

21e: Marcus Coco, tu fais quoi ? La Gignac (frappe enroulée visant la lulu oppoée, ndlr) qui s'envole dans les tribunes alors qu'il y avait un bon coup à jouer. Mouais mouais mouais.

19e: Il est pas en réussite en ce moment l'Uruguayen, en tout cas en championnat. A sa tête, on peut subodorer qu'il a très envie de marquer ce soir.

18e: CAVANI la tête sur la barre !! Au premier poteau, comme d'hab, et les Bretons qui arrivent à se faire prendre par cette grande classique.

16e: Rho Kimpembe la manière dont il a pris Privat, là, sur un début de contre guingampais. Il continue à impressionner le jeune défenseur parisien.

15e: Meunier ! Le bon tacle de Verratti pour récupérer le ballon mais le centre du Belge est tout moisi derrière. Le gâchis.

13e: On était pas loin du penalty quand même hein. Attention Johnsson la prochaine litigieuse, tu n'y couperas pas.

12e: Ouuuuh Johnsson qui vient toucher Matuidi dans la surface ! Y'avait peno ou sortie de but, du coup l'arbitre a donné corner. Jean-Michel Jesavaisquoifaire.

11e: Ah, Hatem a encore été très bon, visiblement.

According to L'Equipe, Hatem Ben Arfa missed the PSG bus to Parc des Princes ahead of the Guingamp clash. #PSGEAG — Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) April 9, 2017

9e: En tout cas, Kombouaré il est pas venu à Paris pour regarder jouer son ancien club. Vu comme ses joueurs cavalent, ses consignes sont claires. «ON MET LA PRESSION LES GARS».

6e: Pour l'instant, les Parisiens essaient de ressortir en jouant mais c'est très poussif, le pressing guingampais est bon. On dirait City contre Monaco à l'aller...

4e: C'est chaud dans la surface parisienne ! Le ballon est contré trois fois et ça termine corner. Pas serein serein sur le coup, là.

2e: Le coup de boule d'Aurier sur ce premier corner du match... C'est parti vite mais ça passe largement à côté.

1ère: PARTIIIIIIIIIIIII.

20h58: Les deux équipes entrent sur le terrain... Belle ambiance de début d'été au Parc, la pelouse est parfaite, tout ça.

20h56: Je viens de me souvenir du match aller entre les deux équipes. Rappelez-vous, cette très vilaine défaite parisienne au Roudourou. Guingamp est d'ailleurs la dernière équipe à avoir battu le PSG en France.

20h54: Allez, tout le monde est rentré aux vestiaires. On enfile les maillots et on revient sur la pelouse pour le coup d'envoi les gars.

20h51: Un petit coup d'oeil sur le classement, au fait. Pour bien voir les enjeux de ce soir. Mine de rien, Guingamp serait à 5 points de la 5e place en cas de victoire... Je suis sûr que vous ne vous étiez pas rendu compte.

Ce qu'on appelle dans le jargon un top 10. - www.lfp.fr

20h48: On dirait pas comme ça, mais il faut très beau à Paris hein.

Les Rouge Et Noir s'échauffent ! 💪🏼🔴⚫️ pic.twitter.com/CvgC7ydiqp — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) April 9, 2017

20h45: A un quart d'heure du coup d'envoi, le moment pronos. Dites-moi tout ! Perso >> 3-1 pour Paris.

20h41: Alors que les supporters du PSG ont un message pour Lyon, après les sanctions qui ont suivi la finale de la coupe de la Ligue et les sièges arrachés au Parc OL.

20h38: Il a aussi dit que contre le Barça, «l'arbitre sifflait de leur côté alors qu'il ne voyait rien pour nous», et qu'il «y avait bien faute de Mascherano». Ok, mais t'aurais pu marquer quand même Anerel non ?

20h35: Interview de Di Maria au CFC... L'Argentin avoue que ça a été difficile au début avec Emery. «Le coach était toujours sur mon dos», qu'il dit.

20h33: Alors que c'est l'heure de présenter la LIGUE DES CHAMPIONS au public parisien. Ah non pardon.

Thiago Silva et les Parisiens présentent au Parc des Princes la Coupe de la Ligue gagnée la semaine dernière contre Monaco (4-1). pic.twitter.com/xdQ2kIUokr — Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) April 9, 2017

20h32: Et pour Guingamp... La triplette de feu Briand-Privat-Coco devant, on va se régaler (je le pense vraiment, hein).

Le XI guingampais: Johnsson / Ikoko, Kerbrat, Sorbon, Marçal / Deaux, Didot, Sankoh / Coco, Privat, Briand #PSGEAG pic.twitter.com/31wCFPtUqJ — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) April 9, 2017

20h30: On démarre tout de suite avec les compos. Magnifique charnière Aurier-Kimpembe côté PSG... Et pas de Pastore malgré sa bonne forme. Remboursez !

Le 11 de départ Parisien pou recevoir Guingamp ce soir !! #PSGEAG pic.twitter.com/CAhdSQvCvG — PSG Officiel (@PSG_inside) April 9, 2017

20h29: Et hop, de retour après un bon mcdo bien gras. Enfin, une salade de fenouil je veux dire...

20h00: Vous connaissez le principe, on se retrouve dans une petite demi-heure pour la prise d'antenne. On verra les compos, tout ça (spoiler, je vais bouder, y'a pas Pastore). A tout à l'heure.

20h00: L'ASM et Nice ont gagné. Comme d'hab', les Parisiens, qui jouent en dernier, savent ce qu'il leur reste à faire >> LES TROIS POINTS PAPA.

20h00: SALUT A TOUS. Bienvenue chez nous pour suivre ce dernier match de la 32e journée de Ligue 1. Le PSG reçoit Guingamp, avec l'obligation de gagner pour rester dans la course.

Clairement, la pression est sur le PSG ce soir. Monaco et Nice ont gagné, les Parisiens, troisièmes du championnat au coup d’envoi, n’ont absolument pas le droit de laisser filer des points à la maison contre Guingamp s’ils veulent être champions en fin de saison. Revenus très forts après l’humiliation barcelonaise (victoires à Lorient et contre Lyon, fessée infligée à Monaco en finale de la Coupe de la Ligue), les joueurs d’Emery devraient en plus évoluer sous les yeux de leur propriétaire, l’émir Al Thani, en visite dans la capitale ces derniers jours. Le message pour le sprint final est assez clair, ça va ?

>> Après un bon apéro au soleil, venez vous poser tranquillement avec nous pour suivre ce match. On vous dira pas qui, mais on nous a promis des buts.

