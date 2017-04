Sport

FOOTBALL Dennis Bergkamp likes this...

Raúl, le capitaine et buteur du Real Madrid, le 10 janvier 2008 face à Valladolid. - AFP

Jeremy Goujon

Dans la série « Tout-le-monde-s’en-fout-mais-pour-briller-en-société-c’est-cool », le site spécialisé dans la comparaison de vols Kiwi.com s’est amusé à calculer le nombre de kilomètres « voyagés » par les footballeurs professionnels au cours de leur carrière (au gré des matchs disputés), afin d’établir deux Top 15 - l’un concerne les joueurs encore en activité, l’autre les retraités.

Les Espagnols au summum

Voici quelques extraits de la méthodologie employée : « Pour créer le classement des footballeurs ayant le plus voyagé, les miles aériens entre chaque ville impliquée ont été mesurés. Nous nous sommes concentrés sur les épreuves de niveau 1 : les compétitions interclubs les plus importantes (type Copa Libertadores, Champions League et Europa League), les grandes coupes nationales comme la FA Cup, les rencontres de championnat, ainsi que les duels entre nations (matchs amicaux non inclus). »

Il est pas mal notre Karim Benzema national. - Capture d'écran / 20 Minutes

Selon ces critères, deux Espagnols figurent en tête du ranking actuel : le gardien Iker Casillas (FC Porto), au compteur kilométrique le plus élevé avec 908.281 bornes parcourues à travers la planète (chiffres arrêtés au 22 janvier 2017) ; et le milieu de terrain Xavi Hernández (Al Sadd SC), crédité de 892.161 km. Le record all-time appartient aussi à une légende de la Roja, en l’occurrence l’ancien Madrilène Raúl (1.093.429).

Il est pas mal notre Zizou national. - Capture d'écran / 20 Minutes

L’étude permet de savoir également que Robert Lewandowski (Bayern Munich) est le joueur marquant le plus tous les 10.000 km (13,13 buts), et que Luis Suárez (FC Barcelone) est celui qui écope du plus grand nombre de cartons à la ronde (jaunes et rouges compris).

>> A lire aussi: Carlos Tevez file à Shanghai pour un salaire (a priori) 20 fois plus grand qu'à Boca Juniors

Enfin, le footballeur le mieux payé au kilomètre se nomme Carlos Tévez (Shanghai Shenhua), lequel empoche pratiquement 1.000 euros tous les dix hectomètres. Vous vous coucherez moins bête ce soir...

Mots-clés :