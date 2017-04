Sport

FOOTBALL Le club est connu pour être le plus violent du monde amateur...

Un match entre Canelas 2010 (en jaune) et Vila Nova de Gaia en championnat amateur portugais. - FRANCISCO LEONG / AFP

V.M

Un coup de genou dans le nez de l’arbitre… Le club portugais de Canelas, considéré comme l’équipe la plus agressive du monde amateur, n’a pas failli à sa réputation. Ce dimanche, c’est un arbitre qui en a fait les frais. Expulsé en début de match, l’attaquant Marco Conçalves s’est vengé en portant un coup de genou à l’arbitre.

La police est intervenue rapidement et l’arbitre, victime d’une fracture du nez, a été transporté dans un hôpital de Porto. Le match a aussitôt été interrompu. Le joueur a été renvoyé du club et la Fédération portuguaise lui promet une punition « exemplaire et dissuasive. »

Leurs adversaires préfèrent déclarer forfait

Le coupable, lui, assure qu'« il ne se souvient pas d’avoir agressé l’arbitre ». « Si c’est le cas, je lui demande pardon ainsi qu’à sa famille et à l’ensemble des Portugais », a déclaré après le match le joueur âgé de 34 ans.

Canelas 2010, club de la banlieue sud de Porto, a une manière bien particulière de remporter son championnat. 24 succès en 26 rencontres. Mais l’équipe terrorise tellement ses adversaires qu’elle compte 16 victoires par forfait, la plupart des clubs préférant payer une amende que d’affronter une formation aussi agressive.

