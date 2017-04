Sport

FOOTBALL Les Lyonnais peuvent sécuriser la quatrième place...

Lacazette célèbre son but sur la pelouse du PSG, le 19 mars 2017. - Franck Fife/AFP

B.V et W.P

Rennes - Lyon: 0-1

61e: OOOOOH L'ARRET DE COSTIL SUR CETTE BELLE TENTATIVE DE VALBUENA! Gros match du portier rennais... Qu'est-ce qu'il nous sort encore.

60e: Ouuuuh le tacle en retard de Danzé qui prend un jaune pour cette faute en retard sur petit vélo. Et coup-franc intéressant.

58e: Afonso Mendes remplace Chantôme. On va jouer l'attaque côté breton. Malgré l'infériorité numérique. C'est ça qu'on veut voir bon sang!

56e: Ca fait quand même mal de regarder ce match après avoir vu la finale de samedi soir, vous trouvez pas?

52e: J'AI ETE MAUVAISE LANGUE! CORNET OUVRE LE SCORE! Excellent appel du Lyonnais qui hérite d'une magnifique centre en retrait de Morel. Ca fait 1-0!

50e: Raaaaah Cornet qui rate son contrôle alors qu'il avait été parfaitement lancé par Darder, auteur d'une ouverture digne de Franck De Boer contre l'Argentine en 98. Par contre Cornet, c'est pas Bergkamp...

47e: Ca pioche toujours autant dans la dernière passe pour nos amis lyonnais. Tant qu'ils ne corrigeront pas ce problème ils ne risqueront pas de marquer...

46e: C'est reparti! Début de la seconde période

La stat' à la mi-temps qui fait mal aux supporters lyonnais...

TZX269

MDR j'ai gagné un pari de 50€ .. en prévoyant que OL jouerait à 11 contre 10... avec un péno !!@ BINGO À LA 4EME MN.

>> Pari homologué ou pari avec des potes?

Les Rennais n'ont pas souhaité répondre aux questions concernant le penalty + rouge car ils attendent de voir les images. Bon esprit.

45e: C'est la mi-temps à Rennes! Toujours 0-0 malgré une expulsion côté breton et un penalty pour l'OL (raté par Lacazette ou plutôt arrêté par Costil).

43e: Amalfitano cède sa place à Mubele. Le Rennais s'est fait mal sur l'action bizarre avec Mapou il y a une vingtaine de minutes.

40e: Toujours pas de but alors qu'il y a une équipe qui évolue à dix. On n'a plus qu'à espérer que ça bouge en deuxième mi-temps.

37e: C'est pas mal ce que propose Lyon dans le jeu sur cette action... Combinaison en une touche de balle qui débouche sur un bon ballon à négocier à l'entrée de la surface pour Tolisso. Mais l'international français balance un drop...

34e: C'est pas super bien tiré, comme les 3/4 des corners depuis le début du match.

33e: Valbuena tente sa spéciale en rentrant sur son pied droit de la gauche... C'est détourné en corner.

29e: OUUUUUH LA TETE DE TOLISSO! Ca passe juste au-dessus!

26': On sent que c'est dur pour les Bretons mais ils font mieux que résister à dix pour le moment. L'OL se casse les dents sur un mur (après, si les Gones pensaient à réussir leurs centres ça pourrait aider...)

22': Mais oui Amalfitano qui chute à retardement sur une charge illicite de Mapou. Canal + décalé pour lui.

Sinon, je vous rappelle qu'on vous attend dans les commentaires. Mettez un peu d'ambiance les amis là!

17e: Rennes qui relance pas mal et file en contre. Gourcuff s'offre même un corner. C'est bien botté par le Français au premier poteau mais pour des raisons que j'ignore Gnagnon fait seulement semblant de sauter...

15': On en parle de ce centre affreux de Cornet alors qu'il y a un énorme coup à jouer dans la surface rennaise? Terrible.

12': Par contre on sent que les 80 prochaines minutes vont être douloureuses pour le Stade Rennais. Mais bon, garder un résultat en infériorité, ils connaissent les Bretons.

6': LACAZETTE !!! Oh il rate ce péno ! Enfin non, Costil l'arrête. Incroyable début de match.

4': Ahahah totalement mérité ce peno ! Le mec laisse trainer son bras et dévie le tir qui allait probablement dedans.

3': OH ! Penalty pour Lyon ! Et rouge pour Benseibaïni. Ca commence fort

1': C'est parti !

14h58: Allez on va partir pour ce match. Prêts?

14h50: Nous revoilà ! Prêts pour ce premier match du dimanche? On vous file les compos:

Rennes : Costil - Bensebaini, Mexer, Gnagon, Danze - Chantome, André - Prcic, Gourcuff, Amalfitano - Sio

OL : Lopes - Rafael, Mapou, Diakhaby, Morel - Darder, Tousart, Tolisso - Cornet, Lacazette, Valbuena

14h15: Salut à tous et bienvenue sur 20minutes.fr ! C'est le retour de la Ligue 1 après l'intermède Coupe de la Ligue. Rennes reçoit Lyon pour notre match du dimanche après-midi.

Oh, la belle occase. Avec le nul un peu foireux de l'OM à domicile face à Dijon, l'Olympique Lyonnais possède une belle occasion de faire le trou pour sécuriser la quatrième place. Voire même, qui sait, montre un peu la pression sur Nice pour la troisième. Enfin d'abord, l'idée est d'aller s'imposer à Rennes, et c'est jamais évident. Bref, on se retrouve un peu avant 15h pour le retour aux affaires courantes, notre délicieuse Ligue 1...

>> Soyez avec nous un peu avant 15h pour suivre ce bon petit match.

