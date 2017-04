Sport

FOOTBALL Le PSG a su se relever de l'humiliation de Barcelone...

Le milieu de terrain Marco Verratti face à Monaco - ROMAIN LAFABREGUE / AFP

B.V.

C'était la question que tout le monde se posait les lendemains de l'humiliation historique du Camp Nou. Comment le PSG allait-il se relever du 6-1 face au Barça ? Bien, visiblement. Après quelques victoires pénibles en Ligue 1, Paris a remis les choses en ordre samedi soir en surclassant Monaco en finale de Coupe de la Ligue (4-1). Ce qui réjouit évidemment le milieu de terrain Marco Verratti:

« Tout le monde parlait de nous comme si on était finis, a-t-il expliqué après la rencontre. On a passé des moments difficiles après Barcelone et on était les premiers responsables. Mais on on a démontré qu'avant d'être des grands joueurs, on est des grands hommes. »

Ce que confirme Unai Emery, l'entraîneur: « Nous avions besoin de gagner ce titre explique l'Espagnol. Jouer cette finale contre Monaco nous permettait de démontrer notre capacité à grandir et de progresser encore. Il y avait une grande ambiance dans un stade plein. Quand on travaille bien pour suivre une idée directrice, la récompense arrive nécessairement.»

