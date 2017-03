Sport

FOOTBALL L'attaquant du Real se prend en photo au soleil, devant chez lui...

Karim Benzema et Zinédine Zidane lors de Real Madrid-Naples, le 15 février 2017. - Francisco Seco/AP/SIPA

B.V.

Soit c'est un trolling de première qualité, soit c'est un joli hasard. Quelques minutes après l'annonce de la liste de l'équipe de France pour affronter le Luxembourg et l'Espagne, dont il est absent, Karim Benzema a publié une photo sur son compte Instagram. On le voit assis tranquillou devant la piscine de sa villa, à Madrid. Et la légende en dit long: « Et pendant ce temps-là... Soleil »

Et pendant ce temps-là... ☀️ A post shared by Karim Benzema (@karimbenzema) on Mar 16, 2017 at 7:04am PDT

Une nouvelle fois snobé par Didier Deschamps, Karim Benzema commence sans doute à trouver le temps long loin de l'équipe de France. A moins qu'il ne veuille juste nous faire part d'un point météo sur la capitale espagnole...

>> A lire aussi : Equipe de France: Didier Deschamps n'exclut pas un retour de Karim Benzema chez les Bleus

Mots-clés :