FOOTBALL Le président du club parisien veut rassurer tout le monde sur la détermination de la direction à conquérir l'Europe un jour...

Le président Nasser al Khelaifi lors du match PSG-Barcelone, en 8e de finale aller de Ligue des champions, le 8 mars 2017. - JOHN SPENCER/SIPA

N.C.

Une semaine après la piteuse élimination à Barcelone - le temps pour tout le monde de s’en remettre un minimum, à défaut d’oublier -, le président du PSG Nasser Al-Khelaifi a pris la plume pour écrire une lettre aux supporters du club. Il s’agit pour lui d’assurer à tous que le projet qatari ne s’arrêtera pas à cause de cette immense désillusion, et que le but était toujours de conquérir l’Europe. Un jour.

La lettre de Nasser veut dire beaucoup, rare qu'il communique ainsi, les choses vont certainement pas mal changer dans un futur proche #PSG — Guillaume L. (@GuillaumL_) March 15, 2017

Voici sa lettre en intégralité :

« Cher Supporter,

Nous sommes tous encore très touchés par l’élimination de notre Club de la Ligue des Champions à Barcelone même si nous sommes déjà repartis de l’avant.

Déçus par le sort cruel subi par notre club après une victoire enthousiasmante à Paris, la très forte émotion ressentie à l’occasion de cette rencontre a été à la mesure de notre joie après notre victoire.

Mais le sport n’est pas une science exacte et c’est bien pour cela qu’il apporte autant d’émotions à chacun de vous et de nous.

Dans ces moments difficiles pour tous ceux qui portent le Paris Saint-Germain dans leur cœur à Paris et dans le monde, comme pour tous ceux qui œuvrent chaque jour pour en faire une référence du sport mondial, il est essentiel de tous nous rassembler derrière notre équipe pour atteindre les objectifs importants qui nous attendent d’ici à la fin de la saison.

Notre projet ambitieux s’est toujours inscrit sur le long terme, un résultat, aussi décevant soit-il, ne nous fera pas dévier de notre chemin. Notre détermination est sans faille.

Dimanche nous nous retrouverons tous au Parc des Princes, je suis convaincu que vous, en tant qu’abonné, fan du Paris Saint-Germain, vous voudrez plus que jamais afficher votre soutien et votre confiance à nos joueurs.

Bien amicalement,

Nasser Al-Khelaifi

Président-Directeur Général du Paris Saint-Germain »

