FOOTBALL La Fédération croate ne se sort pas de ses problèmes avec les supporters ultra-violents des trois grands clubs du pays...

Un hooligan est entré sur le terrain avec une barre de fer à la main lors du match entre Hajduk Split et Rijeka, le 12 mars 2017. - Youtube / footballfanarchive

Les hooligans croates, parmi les plus violents du monde, ont encore fait parler d’eux ce week-end, notamment quand l’un d’eux, masqué, est entré sur un terrain à Split avec une barre de fer. Sanctionnée par le passé par l’UEFA pour les actions de ses hooligans, la Fédération croate de football (HNS) a condamné lundi ces incidents.

Quasiment chaque journée de championnat est émaillée de violences, provoquées par les supporteurs des trois grands clubs du pays, le Dinamo Zagreb, le Hajduk Split et Rijeka, qui scandent régulièrement des slogans pronazis.

Ce week-end, le plus spectaculaire fut l’irruption sur la pelouse du Hajduk Split (sud) d’un supporter masqué, armé d’une barre de fer, qui souhaitait s’en prendre à l’arbitre de la rencontre contre Rijeka, autre grande ville de la côte adriatique croate.

« Les clubs, la sélection et la Fédération sont les otages des hooligans », a déploré la HNS. Elle a invité médias, responsables et supporteurs à « condamner sans équivoque ce genre de comportements et à prendre leurs distances par rapport aux hooligans ».

Les supporters de l'Hajduk, lors d'un match contre leur vieux rivaux du Dinamo Zagreb, en 2015. - STRINGER / AFP

La rencontre, soldée par un nul (1 à 1) s’est déroulée dans une atmosphère houleuse, la Torcida (ultras de Hajduk) et l’Armada (Rijeka) échangeant des insultes. Des slogans racistes ont été scandés contre un joueur gambien du Hajduk, Hamza Barry. Les deux camps ont uni leurs voix pour appeler au meurtre des Serbes et des habitants de Zagreb.

A quelques minutes de la fin de la rencontre le supporter du Hajduk armé d’une barre de fer, a pris en chasse l’arbitre, encouragé par la foule, avant d’être arrêté. Vingt autres personnes ont également été appréhendées pendant et après la rencontre. En décembre, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin était venu à Zagreb menacer la Croatie de sanctions draconiennes si elle ne réglait pas son problème de hooliganisme.

Des problèmes aussi avec l’équipe nationale

En 2015, une croix gammée visible avait été tracée sur la pelouse du stade à Split pendant le match de qualification pour l’Euro 2016 contre l’Italie. Lors de cette compétition, en France en juin, des fumigènes avaient été lancés depuis la tribune des supporters croates sur la pelouse du stade à Saint-Étienne (centre), provoquant une interruption du match contre la République tchèque.

