Le 5e but barcelonais inscrit par Neymar sur penalty, lors de Barça-PSG (6-1), le 8 mars 2017. - Emilio Morenatti/AP/SIPA

Avec près de 50.000 signatures dimanche midi et plus de 210.000 ce lundi matin, on peut l’affirmer : oui, la pétition pour faire rejouer le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Barça et le PSG défonce tout sur son passage. Lancée par un supporter du Real Madrid (quelle surprise !) après la rouste infligée par les Blaugrana au Paris Saint-Germain (1-6), la pétition ne devrait pas tarder à atteindre son objectif des 300 000 signatures.

S’il n’y a aucune chance pour que cette initiative fasse plier l’UEFA, on constate tout de même que l’idée du Madrilène fait son petit effet sur la toile. A défaut de voir leur équipe se qualifier pour les quarts de finale, les dirigeants du club parisien pourront se consoler en voyant se constituer sous leurs yeux ébahis une petite armée d’internautes solidaires. C’est toujours ça.

