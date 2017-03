Sport

Pascal Dupraz, le 14 janvier 2017 - REMY GABALDA / AFP

B.De. avec AFP

Pascal Dupraz, meilleur remède du PSG ? Interrogé sur la défaite du PSG face à Barcelone (6-1) l'entraîneur de Toulouse n’a pas mâché ses mots ce vendredi en conférence de presse et a notamment fustigé les supporters des autres clubs.

« Je trouve aussi dommage, même si c’est typiquement français, que certains puissent s’enorgueillir de cette défaite. On est quand même un pays de merde. J’ai du mal à piger que l’on puisse se réjouir du malheur des autres sous prétexte que l’on soit supporter d’un club plutôt que d’un autre », a déclaré le technicien (à partir de 14’40 sur la vidéo).

Après ce petit coup de gueule, l’entraîneur a loué le club parisien. « Oui, le PSG gagnera un jour la Ligue des champions. Il faut lui laisser un peu de temps. C’est dommage car là on rêvait tous et la désillusion est grande pour ceux qui sont un peu sensés et qui savaient qu’une victoire du PSG en Ligue des champions aurait des répercussions favorables sur tous les autres clubs, même indirectement. » Dupraz et ça repart.

