Sport

FOOTBALL Le milieu offensif de l’OM a expliqué les raisons de son départ du club anglais…

Dimitri Payet, après la défaite contre le PSG, le 26 février 2017 - Claude Paris/AP/SIPA

B.De.

Payet règle ses comptes. Dans un entretien accordé au journal L’Equipe, l’international français est revenu sur son départ tumultueux de West Ham. Selon le joueur, les ambitions du club n’étaient plus à la hauteur de ses attentes. « Je n’avais plus envie de jouer les derniers rôles en Premier League. Notre façon d’aborder les matches, le système défensif mis en place, ne me plaisaient pas […] On peut dire que je m’embêtais, oui. Je traversais les matches sans prendre de plaisir. »

Un manque d’ambition qui selon lui se traduisait également chez ses coéquipiers. « Avec West Ham à la maison contre Hull (17 décembre), on gagne 1-0 et les adversaires tapent quatre fois les montants. Dans le vestiaire, tout le monde était content, alors que l’homme du match, ce jour-là, avait été le poteau, » tacle-t-il.

>> A lire aussi : Le mur Dimitri Payet n'existe plus à West Ham... Et c'est Andy Carroll qui le remplace

Surtout, Payet regrette de ne pas avoir pu partir au terme d’un bel euro. « Quand on annonce vouloir 100 M… S’il y avait des clubs intéressés, les négociations n’ont pas dû aller bien loin. C’est à cause de ça aussi que j’en veux aux dirigeants de West Ham. J’aurais pu aller au bras de fer déjà l’été dernier. Le mois d’août a été mal géré. »

>> A lire aussi : Une brique dans la vitre, la voiture de Dimitri Payet vandalisée près de chez lui

Le joueur n’oublie d’envoyer une petite pique à son entraîneur « Slaven Bilic savait que j’avais des envies d’ailleurs. En janvier, je lui ai dit que je voulais partir pour Marseille et pas ailleurs, en lui demandant de faire passer le message aux dirigeants. Le jour où il m’a dit que c’était non et définitif, je lui ai répondu que je ne jouerais plus pour West Ham. »

Mots-clés :