N.C. avec AFP

Voilà qui devrait faire mal à Manchester United dans la bataille pour la 4e place en Premier League. Zlatan Ibrahimovic a été suspendu trois matchs ce mardi pour «comportement violent», a annoncé la Fédération anglaise (FA). Le Suédois de 35 ans, qui avait donné un coup de coude au défenseur de Bournemouth Tyrone Mings samedi (1-1), n'a pas contesté l'accusation et il est donc automatiquement suspendu avec «effet immédiat».

