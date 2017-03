Sport

FOOTBALL L’attaquant du Barça y croit

Verratti et Suarez - Lionel BONAVENTURE / AFP

La question d’un de nos confrères est drôle, quand même. « Si vous étiez coincé dans un ascenseur avec un supporter du Barça qui ne croit pas en la remontada, qui lui diriez-vous pour le convaincre que c’est possible ? » Déjà mega-chaud, Luis Suarez n’a pas hésité avant de répondre lors de la conférence de presse du Barça à la veille du match retour face au PSG.

« Je crois que j’ai été suffisament clair en disant que le Barça peut marquer 4 buts. C’est nous, c’est le Barça, c’est ce que nous avons fait lors de la dernière année, de la dernière décennie, tout peut se passer. Que les supporters aient confiance en nous. Nous allons faire de notre mieux pour résoudre cette situation. »

Voilà pour l’ambiance. Le Barça est en mode remontada et ça va faire mal, promis juré. Luis Enrique : « Je suis convaincu de ceci : on va être prêt. Ca ne va pas dire qu’on va le faire facilement ou que le PSG ne puisse pas gagner mais à un moment donné du match on va être proche de la qualification, j’en suis convaincu depuis deux semaines. Et à ce moment-là le moral de notre adversaire va baisser et le notre augmenter. »

A tel point qu’on se mettrait presque nous-mêmes à croire que l’exploit est possible. En tout cas, Suarez s’imagine déjà bien créer une jurisprudence, puisque jamais aucun 4-0 au match aller n’a été remonté en Ligue des champions. « J’ai joué beaucoup de matchs merveilleux mais si on le fait, sans doute, ce sera l’un des moments les plus importants de ma carrière ». Et on parle quand même d’un mec qui l’a déjà gagnée, la Ligue des champions.

