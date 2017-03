Sport

FOOTBALL La presse catalane est bouillante à trois jours du match retour face à Paris...

La MSN face au Celta Vigo, le 4 mars 2017 - SIPA

B.V. avec AFP

Si on l'a fait contre Gijon et la Celta Vigo, pourquoi pas contre Paris? C'est plus ou moins la teneur de la presse catalane dimanche matin, après les volées infligées par le Barça deux matchs de suite dans son Camp Nou (respectivement 6-1 et 5-0). Deux scores qui qualifieraient leur équipe face au PSG, certes, même si l'on peut penser que l'adversité devrait être un poil différente mercredi soir.

[Résumé Vidéo] Manita du Barça avant de retrouver le PSG https://t.co/aAeVMElcB0 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 4, 2017

En même temps, c'est un bon moyen pour haranguer tout le monde, joueurs comme supporters. Le journal catalan Mundo Deportivo titre ainsi sa Une d'une succulent «Allo le PSG?» avec une photo de Lionel Messi mimant un coup de téléphone. De son côté, Sport ne se cache pas: «Nous croyons en la remontada».

Sport: We believe in comeback.

Mundo Deportivo: Hello, PSG ? pic.twitter.com/KN7GoixM80 — Barca Galaxy (@barcagalaxy) March 5, 2017

Luis Enrique, le coach Barcelonais, a d'ailleurs lancé un message similiaire en conférence de presse, après la victoire. «Je crois que nous abordons en grande forme une confrontation très difficile et je suis sûr que nous aurons l'opportunité de revenir dans le jeu, explique-t-il. Nous allons essayer jusqu'à notre dernier soupir. J'ai une foi inébranlable dans le fait que nous allons faire un grand match et revenir dans la course. J'ignore à quelle minute, dans quelle situation. Nous allons prendre des risques et essayer de créer une ambiance qui pousse le public à nous aider.»

Bref, au cas où les joueurs parisiens se voyaient un peu trop beaux après l'aller, attention quand même.

