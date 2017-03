B.D.

Son nom ne vous dit rien et ne passera probablement jamais à la postérité du football. Pourtant, Peter Jeffries, gardien de Consett AFC, modeste équipe de neuvième division anglaise, a réalisé un geste de fou furieux. Lors d’un match de coupe locale opposant son équipe à celle South Shields, le portier a sauvé un ballon tiré à bout portant d’un réflexe complètement fou, une sorte de manchette à l’envers en revenant vers son but. Digne d’un Hugo Lloris en grande forme.

Not many saves on @BBCMOTD to rival this @GaryLineker ? Video courtesy of Mariners tv pic.twitter.com/O9rhQkzKek