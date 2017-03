Sport

Luis Enrique en conférence de presse le 13 février 2017. - CHRISTOPHE SIMON / AFP

C'est un drôle de timing pour annoncer ce genre de nouvelle. En conférence de presse après la large victoire de son équipe face à Gijon (6-1), Luis Enrique a lâché une bombe: il ne sera plus l'entraîneur de Barcelone la saison prochaine. A moins d'une semaine du match retour face au PSG, on se demande bien ce que cherche à faire le coach espagnol en rendant sa décision publique maintenant.

Bref, Luis Enrique s'en va. Encore en course pour le titre de champion d'Espagne et en Coupe du Roi, il devra réaliser un mach retour incroyable pour remonter quatre buts face à Paris et espérer faire le triplé, comme en 2015. Un exploit qui lui avait valu le titre d'entraîneur de l'année.

[RESUME] La MSN a régalé au Camp Nouhttps://t.co/uhZwXfGR89 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 1, 2017

