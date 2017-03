Sport

FOOTBALL Le sélectionneur n'exclut rien, avec sa prudence habituelle...

Didier Deschamps lors de France-Suède, le 11 novembre 2016. - Zemanek/BPI/Shutterstoc/SIPA

N.C.

C’est bientôt l’heure de la rentrée pour les Bleus. L’équipe de France va affronter le Luxembourg en match de qualification à la Coupe du monde puis l’Espagne en amical, les 25 et 28 mars prochains. A un petit mois de ces échéances, Didier Deschamps a accordé une interview au journal Le Parisien, mercredi. Entretien dans lequel il assure qu’il pourrait très rappeler Karim Benzema. Ou pas.

>> A lire aussi: Benzema «a envie de jouer avec l'équipe de France», assure Zidane

« Si j’estime que c’est bien pour la sélection de rappeler Karim, je le ferai. Je fais seulement des choix sportifs en me demandant s’ils vont dans l’intérêt de l’équipe de France, dit le sélectionneur. L’institution est au-dessus de tout. Il s’est passé ce qu’il s’est passé, mais je n’ai pas de rancœur envers lui. »

On apprend également dans cette interview que Deschamps aime beaucoup Rabiot, Kimpembe et Bakayoko, même s’il ne fera rien de spécial pour convaincre ce dernier de choisir la France plutôt que la Côte d’Ivoire. Et qu’il croit en Mbappé, comme tout le monde. Bref, la France possède un sacré potentiel de jeunes joueurs, et ça le ravit.

Les jeunes « ne nourrissent aucun complexe et affichent une grande confiance en eux »

« Ils [les jeunes] se posent peut-être moins de questions que nous et n’hésitent pas à couper le cordon assez tôt pour rejoindre un club étranger. Ils ne nourrissent aucun complexe et affichent une grande confiance en eux, juge Deschamps. Plus vite ils se trouvent confrontés aux exigences du haut niveau, mieux c’est pour le sélectionneur. » Et pour les Bleus, dans l’optique du Mondial en Russie dans un peu plus d’an.

Mots-clés :