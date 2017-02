Sport

FOOTBALL Les deux consultants ont repris leur débat lundi, et ne sont toujours pas d'accord...

Unai Emery lors d'OM-PSG (1-5), le 26 février 2017. - BERTRAND LANGLOIS / AFP

N.C.

Une bonne nuit de sommeil ne les a pas réconciliés. Habib Beye et Paul Le Guen, qui s’étaient écharpés à l’antenne sur le cas Unai Emery à la fin du match OM-PSG dimanche soir sur Canal +, ont remis ça lundi. Lors d’un débat intitulé « Unai Emery : l’heure de la reconnaissance », dans l’émission « 19h30 Sport », les deux consultants ont à nouveau défendu leur point de vue. Et ça a été chaud, encore. Extraits :

Le Guen : « C’est la seule chose que je regrette, d’avoir enlevé le casque. Je t’écoute, et si je prends à la lettre ce que tu dis j’ai mille occasions de me fâcher à nouveau. Tu dis "il faut avoir une ligne directrice, il me semble que j’en ai une". Tu prétends que j’ai dit ça, ça et ça, c’est faux ».

Beye : « Tu as un jugement très sévère sur Unai Emery après le match de Monaco ».

LG : « Non mais répète. Vas-y, répète les phrases que j’ai dites ».

B : « Tu as dit qu’il ne suffisait pas d’arriver avec un cachier sous le bras, tu regrettais qu’on lui déroule le tapis rouge… »

LG : « Non mais c’est bon, j’arrête le débat ».

Bref, si vous voulez voir la séquence entière, c’est dans cette vidéo.

