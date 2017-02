N.C.

Belle soirée à Leicester, lundi. Que ce soient les joueurs ou les supporters, tout le monde a souhaité rendre homme à Claudio Ranieri, licencié quatre jours plus tôt. Sur le terrain, déjà, les Foxes ont remporté leur première victoire en 2017, avec la manière, contre Liverpool (3-1). Vardy (28e, 60e) et Drinkwater (39e) ont assuré le show, avant que Coutinho ne réduise la marque (68e). Et voilà comment Leicester est sorti ce matin de la zone de relégation en Premier League, avec deux points d’avance sur Crystal Palace.

Mais le spectacle n’était pas seulement sur le terrain. Pour ce premier match sans lui, Ranieri était bien sûr présent un peu partout au King Power Stadium. Avant la rencontre, Paddy Power, une société de paris, a envoyé un corbillard devant le stade, pour symboliser la « mort du football ». Un beau coup de pub et un résumé assez juste du sentiment général en Angleterre à l’annonce de la nouvelle.

FOXED OFF! We sent a hearse to Leicester this evening to signal the death of football following the sacking of Claudio Ranieri. RIP 🙏 pic.twitter.com/R5otpH0ygF