FOOTBALL Le président Jean-Michel Aulas assure cependant les avoir «sanctionnés»...

Capture d'écran de la banderole de la honte à Lyon - Capture d'écran Twitter

«Femme > Cuisine». Si cette banderole ne vous dit rien, c'est sûrement que vous allez loupé (et vous avez bien de la chance) l'un des moments gênants de la saison en Ligue 1, celui où quelques supporters lyonnais se sont couverts de honte en direct lors d'un match face à Dijon. Dans l'Equipe, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas explique que ces derniers ont été identifiés mais qu'il ne portera pas plainte contre eux.

«Ils ont présenté leurs excuses avant d'expliquer qu'ils ne s'étaient pas rendu compte du caractère sexiste et diffamant, assure JMA. Pour eux, c'était de l'ironie. On a mis les choses au point, ils ont été sanctionnés. On a défini un cadre bien précis afin d'éviter que ce genre de problème se répète.»

C'est pourtant Aulas lui-même qui avait annoncé sur Twitter que «le club (allait) sévir et (porter) plainte», en réponse à de nombreuses réactions choquées, dont celles de la joueuse de l'Olympique Lyonnais Wendie Renard.

@WRenard le club va sévir et portera plainte contre l'auteur de cette banderole : déplacée et heureusement relayée par 1 individu identifié — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 29, 2017

