Sport

FOOTBALL Le coach du Real réagissait aux propos de Noël Le Graët, qui a ouvert la porte vendredi à un retour de l'attaquant avec les Bleus...

Karim Benzema et Zinédine Zidane lors de Real Madrid-Naples, le 15 février 2017. - Francisco Seco/AP/SIPA

N.C. avec AFP

Zinédine Zidane ne rate jamais une occasion de soutenir Karim Benzema. Alors au lendemain des déclarations du président de la FFF Noël Le Graët, qui a estimé vendredi que l'attaquant allait revenir «un jour» en sélection «s'il continu(ait) à bien jouer», le coach du Real en a remis une couche.

>> A lire aussi: Benzema «fier» d'avoir battu le record de Thierry Henry... Zidane parle d'un fait «pas anodin»

«Le fait que la porte soit ouverte pour lui, c'est bien, a estimé Zizou en conférence de presse. Karim attend ça depuis très longtemps, parce qu'il a envie de jouer avec l'équipe de France. Ça peut être un plus pour lui, c'est sûr. Il fait partie des meilleurs joueurs français actuels.»

Benzema a été privé d' Euro 2016 par la FFF au nom de «l'exemplarité» et de «la préservation du groupe». La dernière de ses 81 sélections (27 buts) remonte à octobre 2015. Le temps presse pour lui, alors que se profile la Coupe du monde l'année prochaine en Russie (14 juin-15 juillet 2018).

>> A lire aussi: Valbuena est «passé à autre chose» et aimerait bien retrouver les Bleus

Didier Deschamps, lui, martèle qu'il fait ses choix «pour le bien de l'équipe de France». En l'absence de Benzema, les Bleus ont bénéficié de l'émergence d'Antoine Griezmann, meilleur joueur et meilleur buteur de l'Euro (6 réalisations), et 3e au Ballon d'Or 2016 derrière les monstres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Dans l'affaire dite de la sextape, le buteur de 29 ans a été mis en examen pour tentative de chantage, complicité et participation à une association de malfaiteurs. Il est soupçonné d'avoir fait pression sur Valbuena pour qu'il paie en échange de la non-diffusion de cette vidéo.

Mots-clés :