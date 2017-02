Sport

FOOTBALL L'ASM a perdu 5-3 alors qu'elle menait à l'heure de jeu...

Les Citizens fêtent un but contre Monaco le 21 février 2017. - McNulty/JMP/Shutterstoc/SIPA

A Manchester, Nicolas Camus

Non mais quel match ! Dommage qu’il se soit terminé ainsi… Au terme d’un magnifique et désordonné festival offensif, Monaco s’est incliné 5-3 mardi soir sur la pelouse de Manchester City en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Après avoir mené au score, l’ASM a fini par exploser dans les 20 dernières minutes. Il est ténu, mais l’espoir n’est pas éteint pour le retour.

La faillite des 20 dernières minutes. Jusque-là, tout allait bien. Monaco menait 3-2 et on devisait alors sur ce penalty raté par Falcao, en début de seconde période, qui aurait permis de tuer le suspense. Et puis l’ASM a explosé. Incapables d’endiguer les vagues bleues et de rester au marquage sur corner, les Monégasques se sont fait punir par Agüero (70e), Stones (76e) et Sané (82e). Quel gâchis.

Ce match, quand même… On s’y attendait avec ces deux équipes bien plus inspirées devant que derrière, mais franchement pas à ce point. Cette rencontre a été complètement folle, et Monaco aurait vraiment pu mieux s’en sortir. Il lui a manqué de l’impact au milieu pour tenir la distance alors que Mbappé, devenu le deuxième plus jeune joueur français à marquer à ce niveau, et Falcao avaient trouvé le chemin des filets. City n’a pas tout bien fait mais quand des joueurs comme Sterling, Agüero, de Bruyne et Sané se mettent à jouer, ça pique.

Vite, le retour ! On est encore sous le coup de cette fin de match, mais il ne faut pas l’oublier : trois buts marqués à l’extérieur, c’est inestimable. Malgré la défaite, l’ASM peut se présenter sur sa pelouse avec le droit d’y croire. Il faudra faire sans Glik, suspendu, mais ce match ne se jouera pas derrière. Il faudra mettre sous pression la faible défense anglaise, et cette fois pendant 90 minutes. L’exploit est à ce prix.

