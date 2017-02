Sport

FOOTBALL Tout le monde espère voir des Monégasques aussi inspirés dans ces 8es de finale de Ligue des champions qu’ils le sont en championnat…

Bernardo Silva et Falcao lors d'OM-Monaco, le 17 janvier 2017. - Claude Paris/AP/SIPA

De notre envoyé spécial à Manchester,

C’est LA question que tout le monde se pose. Celle a beaucoup de millions d’euros. Est-ce que Monaco, qui a collé quelques roustes mémorables cette saison en championnat grâce à une puissance offensive impressionnante, peut aborder un huitième de finale de Ligue des champions contre Manchester City avec les mêmes principes de jeu ? Et bien accrochez-vous, parce qu’a priori, l’ASM n’est pas partie pour se cacher, mardi soir, à l’Etihad Stadium.

« Je dis toujours la même chose à mes joueurs. Qu’on joue contre Chambly, Paris ou Tottenham, il faut aborder les choses dans le même état d’esprit, assure Leonardo Jardim en conférence de presse. On travaille tous les jours pour ça. C’est notre onzième match de Ligue des champions [tours préliminaires compris], on a démontré que ce n’était pas notre genre de changer. »

On est d’accord, et c’est d’ailleurs comme ça qu’on devient une grande équipe. Mais là, quand même, on entre dans le dur avec ces huitièmes de finale et les Monégasques, aussi talentueux soient-ils, n’ont aucune expérience ou presque à ce niveau. Pas grave. « Pourquoi pas essayer ?, interroge Fabinho. On est là pour gagner le match. Il faudra être peut-être un peu plus attentif que d’habitude, car c’est une équipe très forte en face, mais on va jouer avec nos qualités. »

Si l’on se réfère à la phase de poule, on peut tout de même se rendre compte que les portes sont davantage fermées à ce niveau. Neuf buts en six matchs, c’est pas mal, mais ce n’est pas la régalade. « On ne change pas nos plans quand on joue en coupe d’Europe, mais après, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. C’est comme ça », relativise Jardim. De toute façon, personne n’attend des Monégasques qu’ils sortent de l’Etihad Stadium en ayant claqué quatre pions mardi soir. Rien qu’un petit, si important à l’extérieur, ce serait déjà une grande nouvelle.

