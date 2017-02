Sport

FOOTBALL Le coach de Manchester City s'est montré très laudateur au moment de parler de son adversaire en 8e de finale, mardi...

Pep Guardiola en conférence de presse avant le 8e de finale aller de la Ligue des champions Manchester City-Monaco, le 20 février 2017. - Martin Rickett/AP/SIPA

Nicolas Camus Twitter

De notre envoyé spécial à Manchester,

C’est la règle d’or pour les entraîneurs lors des conférences de presse de veille de match. L’adversaire est « une équipe difficile à jouer », l’adversaire « joue bien », l’adversaire « a beaucoup d’individualités qui peuvent faire la différence », tout ça tout ça. On n’est pas obligé de le penser, mais ça permet de couvrir ses arrières en cas de défaite, même improbable. Mais dans les compliments adressés par Pep Guardiola à Monaco, ce lundi, avant le 8e de finale aller de la Ligue des champions, on a senti qu’il n’y avait pas que la flatterie réglementaire. L’entraîneur espagnol est trop entré dans le détail du jeu monégasque pour qu’on ne le trouve pas sincère. Au moins un peu, en tout cas.

Non, il a apparemment beaucoup regardé Monaco. Et quand on aime bien une équipe quand on s’appelle Guardiola, on en parle comme ça :

« J’admire beaucoup la façon dont cette équipe évolue. Leurs arrières latéraux jouent comme des ailiers, leurs ailiers jouent comme de vrais milieux offensifs, il y a toujours au moins deux attaquants dans la surface. Ce qui m’impressionne, c’est que le danger vient de partout. Ils attaquent avec tous leurs joueurs. Mendy par exemple est capable de faire une course de 50 mètres ballon au pied pour apporter le danger. Je peux seulement leur faire des compliments, c’est beau à regarder ».

Vous l’aurez compris, le tacticien Pep a bien observé la mécanique monégasque. Et il avoue avoir été très content de voir le nom de l’ASM sortir au tirage. Affronter la meilleure attaque d’Europe, c’est forcément quelque chose qui parle à l’ancien coach du Barça et du Bayern. « Je suis heureux de les affronter, pour voir ce que ça donne, assure-t-il. Leur façon de contrôler le ballon, d’ouvrir la profondeur quand il le faut… ça va être intéressant. »

Guardiola est également heureux de croiser une vieille connaissance, Radamel Falcao. Les deux se sont affrontés lors de la saison 2011-2012, la dernière du Catalan sur le banc du Barça et la première du Colombien sur le front de l’attaque de l’Atlético Madrid. Après deux années terribles en Angleterre, ce dernier revient au top (16 buts en 20 matchs de L1, 4 buts en 5 matchs de Ligue des champions). Et ça fait plaisir à Guardiola. « Il joue dans un système parfait pour lui. Il est au cœur d’une attaque où ça vient de partout, il peut finir les décrocher, décrocher quand il veut. Je suis content pour lui qu’il soit de retour à ce niveau. »

On ne va pas tout vous mettre, mais sachez que l’entraîneur de City a aussi eu le temps de parler de Germain, Lemar et Fabinho. En revanche, il va être temps qu’il fasse par de ses connaissances à son équipe. Passé juste après lui, Kevin De Bruyne n’avait pas l’air au courant de grand-chose, encore, sur le jeu de Monaco.

