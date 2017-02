Sport

FOOTBALL Cette équipe vietnamienne a complètement craqué (et c’est exceptionnel)…

Le grand n'importe quoi au Vietnam - Capture d'écran

B.V.

La Ligue 1 vietnamienne est un bon gros délire. Oh non pas qu’on la suive tous les week-ends, mais disons que cette vidéo qui vient de nous arriver tout droit d’Ho Chi Minh nous donne terriblement envie de nous abonner au beIN Sports local. Avant l’histoire, le contexte :

Ho Chi Minh reçoit le dernier du championnat Long An

Il y a 2-2 à l’entrée du temps additionnel, donc à quelques secondes du coup de sifflet final

Sur un centre anodin, l’arbitre décide de siffler un penalty totalement abusé pour les locaux

Mais genre vraiment abusé. Du coup les joueurs de Long An râlent un long moment, mais rien à faire, l’arbitre a pris sa décision. Totalement fou, le gardien de Long An se met alors de dos au moment où est tiré le penalty. 3-2. Mieux encore, ses coéquipiers décident de rendre immédiatement le ballon à l’adversaire sur le coup d’envoi et les laissent aller marquer DEUX FOIS en plus (score final: 5-2). Mention spéciale à cette galipette du gardien… Enfin, on vous laisse voir tout ça.

