Sport

FOOTBALL Seuls les Parisiens préfèrent rester prudents avant le match retour au Camp Nou…

Lionel Messi, le 14 février 2017 au Parc des Princes. - Francois Mori/AP/SIPA

Julien Laloye Google+

Twitter

Au Parc des Princes,

Petit plaisir pervers du soir, ou du matin pour vous. Aller jeter un œil à la presse espagnole, aussi cruelle dans la défaite qu’arrogante dans la victoire, ou la certitude de la victoire, ce qui revient au même. C’est une caractéristique des journalistes espagnols, d’ailleurs. Les plus insupportables du lot, mal élevés, prêts à tuer pour placer un micro ou une caméra, mais aussi intraitables avec les leurs. Il faut voir ce que les gars ont pris dans la figure, ça volait par escadrilles entières, y compris en zone mixte.

VIDEO Luis Enrique cabreado con un compañero de TV3... ese tonito!!! pic.twitter.com/YRZmBtcb0m — JESUS GALLEGO (@JGALLEGOonfire) February 14, 2017

Luis Enrique s’est d’ailleurs pris le chou avec un journaliste de TV3, un média catalan qu’il accuse de lui en vouloir personnellement et de saper son crédit en permanence. Crédit limité si l’on en croit les confidences gueulardes d’un ou deux confrères, qui évoquent un licenciement avant la fin de saison. Les joueurs ont traversé la zone de guerre dans un regard pour l’autre côté de la ligne de front (nous), à part Busquets, qui a justement pris le temps d’allumer Luis Enrique en insistant deux fois « sur la supériorité tactique du PSG, qui avait bien préparé son match, alors qu’on s’attendait à toute autre chose ». Ah, et puis Iniesta, aussi, d’une grande dignité, malgré les relances incessantes sur le fameux « fin de ciclo », ressorti par Fred Hermel et les Madrilènes à chaque défaite du Barça.

Iniesta: "soirée horrible. Le rival nous est passé dessus. On a eu un jour sans.Je n'ai rien de plus à dire, sinon qu'il faut lever la tête" — François David (@bcnFD) February 14, 2017

L’échange le plus symbolique à nos yeux de l’état d’esprit général côté espagnol ? La partie de ping pong en VO avec Di Maria, reproduite ici in extenso.

L'un des héros du soir passe en zone mixte #PSGFCB pic.twitter.com/ENB894CZpl — PSG Officiel (@PSG_inside) February 14, 2017

>> Vous croyez que le Barça est en fin de cycle ?

Ils ont les joueurs pour nous battre au retour et gagner la Liga. Mais ce soir on a fait un bon match en contrôlant les trois de devant.

>> Quand même, tu n’as pas été surpris par l’absence de réaction du Baça ?

Je crois qu’on ne leur en a pas laissé l’occasion. On a joué, pas tranquillement, mais en maîtrisant le rythme du match.

>> Vous parlez de remontée, c’est étonnant, parce que du côté du Barça, tout le monde pense que c’est impossible de se qualifier ?

Le Barça a déjà retourné des milliers de résultats, et on sait que le public est capable de mettre beaucoup de pression sur l’équipe adverse. S’ils nous mettent un but rapidement, il peut se passer beaucoup de choses.

Nasser Al-Khelaïfi en direct sur beIN SPORTS : "Woh ! C'est un truc de fou !" #PSGFCB pic.twitter.com/BcyVH9pseu — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 14, 2017

Marrant, alors que personne, chez les joueurs catalans, ne semble y croire un instant. Iniesta : « Ce soir, tout le monde est triste. Mais on essaiera de s’approcher le plus possible du 4-0 au retour ». Mouais. Pas très convaincant. Il faut dire que les remontadas, historiquement, appartiennent plutôt au Real Madrid, qui a le don de se mettre dans la panade sur des terrains de seconde zone (typiquement, Wolfburg l’an passé), ce qui n’arrive jamais à Barcelone. Le dernier cas de figure équivalent invite aussi à la retenue. Le Barça en avait pris 4 à Munich, et sa campagne de com’un peu surfaite autour d’une possible remontée au Camp Nou, avait débouché sur un nouveau naufrage (0-3), confirmant la statistique : j amais personne ne s’est fait éliminer en Europe après l’avoir emporté 4-0 à l’aller. Ce serait con que ça tombe sur le PSG.

Mots-clés :