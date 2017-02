Sport

FOOTBALL Le capitaine du PSG est mesurément optimiste pour mardi...

Thiago Silva - NIVIERE/SIPA

J.L.

C'est peut-être un peu dur de dire que le PSG part battu d'avance face au Barça, qui l'a déjà éliminé deux fois ces dernières années en Coupe d'Europe, mais les déclarations des joueurs parisiens ne sont pas franchement rassurantes à deux jours du choc. Ainsi, celle de Thiago Silva, interrogé par le Mundo Deportivo.

«On s’attend à avoir beaucoup de travail en défense, à ne pas avoir une minute de répit, a-t-il expliqué. S’ils sont dans un grand soir, ce sera très difficile de les arrêter. Quel que soit le défenseur, c’est presque impossible de les arrêter. Il faut garder une concentration maximale, les empêcher d’avoir le ballon et prier Dieu».

Le seul moyen d’arrêter la MSN pour Thiago Silva ? "Prier dieu" https://t.co/h3y4rgiYLo pic.twitter.com/1DWgCV77bU — Football.fr (@football_fr) February 13, 2017

Le défenseur brésilien se motnre au moins aussi optimiste que Marco Verrati, qui se confie à As. «Nous sommes dans une bonne période. Lors des dernières années, on a beaucoup joué contre le Barça. Nous savons que c’est difficile. Il sera important de ne pas prendre de but à l’aller. Nous allons voir si c’est possible». Ca pue la wine cette histoire, non?

Mots-clés :