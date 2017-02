Sport

Kevin Gameiro est «un joueur que nous adorons», a lancé dimanche l'entraîneur de l'Atletico Madrid Diego Simeone, appelant l'attaquant français à la patience face à son manque de réussite et saluant sa passe décisive pleine d'altruisme contre le Celta Vigo en Championnat d'Espagne (3-2).

Alors qu'ils étaient menés 2-1 à quatre minutes de la fin, les «Colchoneros» ont renversé la situation grâce notamment à la remise de la tête de Gameiro pour Griezmann, auteur du but de la victoire d'un plat du pied (88e). Et l'ancien Sévillan, entré en jeu pour le dernier quart d'heure, a ensuite trouvé la transversale dans le temps additionnel (90e+2).

«L'entrée de Kevin a été très importante parce que sa remise sur le but de Griezmann a été déterminante pour le résultat», a analysé Simeone au micro de beIN Sports Espagne. «Un autre aurait pu tirer, mais lui a choisi de servir un partenaire. Ensuite il a tiré sur la transversale. Il lui faut de la tranquillité. C'est un joueur que nous adorons et il nous donnera sûrement des raisons de nous réjouir s'il continue à travailler et s'il garde la patience dont les attaquants ont besoin dans ce genre de situation.»

Pas en veine dans la finition ces derniers temps (2 buts sur ses 10 derniers matches), Gameiro avait notamment raté un penalty lors de l'élimination face au FC Barcelone mercredi en Coupe du Roi (1-1), même s'il a tout de même inscrit un but sur un service de Griezmann ce soir-là.

