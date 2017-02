Sport

FOOTBALL Il s'appelle Joe Veltman et vous n'avez pas envie de l'avoir comme ami...

Joel Veltman ne s'est pas fait des copains ce week-end. - Capture d'écran/Twitter

J.L.

Belle attitude du vice-capitaine de l’Ajax d’Amstardam ce week-end, lors du choc du week-end aux Pays-Bas contre le Sparta Rotterdam. Le dénommé Joel Veltman, qui aurait probablement vendu sa mère en 40 pour un quelconque bénéfice personnel, s’est distingué par un très très très vilain geste.

On vous raconte rapidement : la balle lui arrive sur l’aile alors qu’un de ses équipiers (Bertrand Traoré) est à terre après un choc. Sur ce, Veltman, en duel avec un certain Cavalero, fait signe à son adversaire qu’il y a un blessé et qu’il va arrêter l’action… sauf que ni une ni deux, Veltman profite de l’inattention de son vis-à-vis pour déborder et centrer dans la surface. Pas de but au bout, mais le titre de plus gros rat du week-end décerné à l’unanimité du jury de 20 minutes.

Mots-clés :