FOOTBALL Le milieu polonais a été aligné avec la réserve pour retrouver du rythme après sa blessure...

Grzegorz Krychowiak a joué avec la CFA du PSG, le 4 février 2017 contre Granville. - CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

N.C.

Evidemment, ça change un peu la physionomie d’un match. Au moment d’affronter la réserve du PSG, samedi en CFA, le club de Granville ne s’attendait pas à trouver face à lui Grzegorz Krychowiak. « On a eu l’information vendredi mais quand on a vu qu’il était vraiment là et titulaire, cela nous a surpris, raconte un joueur normand dans L’Equipe du jour. On s’est demandé pourquoi. » Et bien parce que le Polonais manquait de rythme après avoir été blessé à un genou.

Titularisé en numéro 6, Krychowiak a joué tranquille et s’il n’a pas marqué, il a bien aidé son équipe à l’emporter, 3-0. En tout cas, Granville ne s’est pas privé de chambrer le club parisien sut Twitter après la rencontre. « Le PSG a donc dépensé 30 millions d’euros pour faire jouer Krychowiak en CFA contre nous. On ne savait pas qu’on faisait si peur ! ». Et si.

Le @PSG_inside a donc dépensé 30M pour faire jouer Krychowiak en #CFA contre nous. On ne savait pas qu'on faisait si peur! Cc @CulturePSG pic.twitter.com/G3tmxdjMVr — US Granville (@US_Granville) February 4, 2017

