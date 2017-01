Sport

FOOTBALL Les Monégasques veulent enchaîner après avoir dérouillé l'OM il y a une semaine...

Gabriel Boschilia fête un but contre Rennes le 14 décembre 2016. - VALERY HACHE / AFP

R.B.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

MONACO-LORIENT: 4-0

Buts: Boschilia (24e, 28e), Germain (37e, 59e)

16h49: Allez, on vous laisse. Rendez-vous ce soir pour Lyon-OM.

16h47: C'EST FINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. DEMONSTRATION MONEGASQUE avec des doublés de Boschilia et Germain. L'ASM prend la tête du championnat avant le déplacement à Paris dimanche.

90+1e: L'arbitre qui ne donne qu'une minute d'arrêts de jeu. C'est vraiment qu'il a de la compassion pour les Lorientais.

89e: Parfois, je me dis qu'il faudrait vous interdire de Photoshop certains jours.

Aujourd’hui dans Top Chef le filet de Merlus a la Monegasque !!! #ASMFCL pic.twitter.com/a8HonhEibL — eric the raide (@ericris84) January 22, 2017

87e: Ca se découvre un peu côté monégasque en cette fin de match. Les Lorientais ont eu quelques petites occasions pour revenir à 4-1. Mais bon, rien de fou.

85e: Faut penser à serrer de très près Thiago Silva car sinon, c'est pion donné aux Parisiens.

Les Monégasques qui restent pour moi favoris seront quand même en difficulté sur les coups de pied offensifs de @PSG_inside #PSGASM — Marchetti (@Marchetti1967) January 22, 2017

83e: Bon, il faut que l'arbitre siffle la fin du match là. Allez, abrégez ce faux suspense.

81e: emmanuelh : «Bonjour, j'adore les lives de 20 minutes. Merci de nous faire partager votre passion !!»

Merci à vous d'être là surtout.

79e: MBappé retourne tout depuis son entrée et en plus il change de côté. 4-0 ? Rien à foutre, je vais humilier les défenseurs.

77e: J'ai une pensée très émue pour les attaquants lorientais. Quel match horrible vivent ces gens.

75e: OH BOSCHILIA. Gros numéro de Mbappé à droite et le Brésilien tire juuuuuuuuuuuuuuuuuste au-dessus.

74e: C'est pas faux, ils n'ont pris qu'un but pour l'instant.

Malgré le score, les Lorientais réalisent une seconde période de meilleure facture que la première (4-0, 73') #ASMFCL — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 22, 2017

72e: Il reste vingt minutes à jouer ? A-t-on envie de voir un cinquième but ? La réponse est oui, clairement.

69e: Tranquillou, Monaco a fait rentrer Lemar et Moutinho en cinq minutes. On dit le PSG, mais on a un sacré banc de touche là.

16h24: fabychat : "Et comment on fait pour trouver le score juste avec Monaco hein? sur mon petit gazon ça me plante mes points moi."

A qui le dis-tu... Je regrette tellement d'avoir aussi peu de Monégasques dans mon équipe...

66e: Qui veut lâcher 70 briques à l'ASM ? Allez, ne soyez pas timides.

Bernardo encore 6mois monégasque après bye bye c'est inévitable #ASMFCL — #DagheJardim (@zep91) January 22, 2017

64e: A leur décharge, il n'y a pas qu'eux...

Le calvaire vécu par le triangle Lautoa-Ciani-Peybernes à Monaco, c'est quelque chose... #ASMFCL — Rémi Farge (@FargeRemi) January 22, 2017

61e: J'ai vraiment très très hâte d'être dimanche prochain pour ce PSG-Monaco. Miam miam.

59e: LE BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT DE GERMAIN. QUELLE MACHINE MONACO, LORIENT EST A LA RUE.

58e: Qui a dit "y a plus de buts que d'ultras" ?

On peut compter un par un les supp de Louis II #ASMFCL — ElNiño TK Gamos 🇪🇸 (@ElNinoGamosTK) January 22, 2017

58e: Ah non pardon, ils reprennent leur siège du but breton. Sortez les barbelés les mecs.

56e: Bon, le rythme est un poil retombé. A croire que les Monégasques sont capables d'éprouver de la pitié.

53e: Oui, on en est là. Même plus loin.

Plus probable qu'un retour des Merlus:

-> Aulas arrête Twitter

-> Rekik Ballon d'Or 2017

-> J.Lassalle Président de la République#ASMFCL — TOTOSPORT.FR (@TOTOSPORT_FR) January 22, 2017

50e: Oh, la vilaine saucisse de Djibril Sidibé. Ca faisait longtemps que je n'avais pas vu un centre aussi pourri.

48e: Ah oui, Casoni n'a pas fait dans le détail niveau coachng.

Trois changements à la pause : Wakaso, Mesloub et Philippoteaux entrent en jeu à la place de Lautoa, Cafù et Cabot (3-0, 46') #ASMFCL — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 22, 2017

47e: C'est déjà reparti avec Falcao qui se pète la gueule après être entré dans la surface lorientais.

46e: ON REPAAAAAAAAAAAAAAAAAAART.

15h50: «Viens, on met une photo cool pour essayer de redonner le sourire aux supporters.»

C'est la pause au stade Louis II. Les Lorientais sont menés 3-0 face à l'@AS_Monaco #ASMFCL pic.twitter.com/I7qSDmZRlP — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 22, 2017

15h46: C'EST LA PAUSE. Monaco marche sur Lorient, et c'est loin d'être fini.

43e: OH BOSCHILIA QUI PASSE PAS LOIN DU TRIPLE. Il avait effacé Lecomte mais n'a pas pu la foutre au fond. C'est bien dommage.

41e: Bon, il vient ce quatrième ? Je m'ennuie moi.

39e: J'ai vraiment très hâte de ce PSG-Monaco dans une semaine.

Faudra pas s'étonner quand Monaco marquera son 1000ème but de la saison fin mars #ASMFCL — Grégory Ascher (@GregoryAscher) January 22, 2017

37e: OH LE BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT DE GERMAIN DANS LA FOULEE D'UN TIR SUR LE POTEAU DE FALCAO. QUELLE DEMO.

35e: Et une nouvelle occasion pour Radamel Falcao. On va virer à 4-0 à la pause à ce rythme.

33e: Toujours pas de commentaire pour féliciter Monaco ou encourager les pauvres Lorientais. On se secoue.

30e: Ou alors, Monaco arrive juste à démonter toutes les défenses qui passent dans le coin.

Contre le @PSG_inside ça bétonne et contre @AS_Monaco c est portes ouvertes c fou 😜 #ASMFCL — camille (@BernieCamille) January 22, 2017

28e: LE DOUBLE DE BOSCHILIA. POPOPO, LES BRETONS PRENNENT CHER.

26e: D'ailleurs, le gardien lorientais fait n'importe quoi sur le coup. On dirait une prise dans Street Fighter plus qu'une sortie.

24e: LE BUUUUUUUUUUUUUUUT DE BOSCHILIA. Ca traîne dans la surface et le Brésilien se paie Lecomte. 1-0.

23e: La défense de Lorient > la défense du Rohan dans le Seigneur des Anneaux.

21e: Si les Monégasques sont chauds, on ne peut pas en dire autant de vous. ON SE REMUE ET ON M'ENVOIE UN COMMENTAIRE.

19e: Non mais sérieux cadrez vos têtes les Monégasques. Glik est tout seul et trouve le moyen de l'envoyer au-dessus.

16e: Faîtes entrer le CM en défense, vite.

Les Lorientais sont actuellement privés du ballon pour les Monégasques. La pression de l'ASM est permanente (0-0, 14') #ASMFCL — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 22, 2017

13e: Bon, le siège a commencé. Courage les Bretons.

10e: Pouah, la précision de ce centre venu de l'aile gauche monégasque. On ne peut pas en dire autant de la tête de Falcao.

8e: Bon autant ça a commencé très fort, autant ça se calme un peu là.

5e: ARRETEZ TOUT, ON A TROUVE UNE SPECTATRICE DU MATCH.

3e: Oh la la, une perte de balle à 25 mètres de leur but contre Monaco, ils font n'importe quoi les Lorientais.

2e: Ca attaque fort avec déjà les latéraux de Monaco calés aux poteaux de corner. Ca va chier, je vous avais prévenu.

1ere: C'EST PARTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

14h59: Allez, on avale son café et on met le gâteau au four pour le goûter. Ca commence bientôt.

14h51: Prépare toi, il devrait y avoir du boulot aujourd'hui.

14h50: Cela ne va pas vous surprendre, mais il n'y a personne dans les tribunes à Monaco. Faut dire que Lorient, ça attire pas les foules alors sur le Rocher en plus...

14h46: Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, mais je vous intime chaudement à venir commenter ce live.

14h30: Ca vous fait rêver ces compos ? Mais oui, ça vous fait rêver.

14h: Mais niveau stats, ça va être chaud d'aller les chercher les Monégasques.

📊 L'AS Monaco a marqué lors de ses 1️⃣4️⃣ derniers matches de @Ligue1 :



4️⃣7️⃣ buts au total, meilleure série en cours 🔝 pic.twitter.com/Si6jxZJMHq — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 22, 2017

14h: Côté lorientais, on s'est fait une petite plongée dans les archives pour ne pas trop flipper en arrivant à Louis II.

📊 Les Merlus restent sur 2⃣ victoires à Louis II. #ASMFCL

⏱ Coup d'envoi de la rencontre à 15h. pic.twitter.com/7BwMWYtcJO — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 22, 2017

14h: On l'a déjà beaucoup dit, mais voir jouer Monaco cette saison est assez jouissif. Après avoir retourné l'OM il y a une semaine (1-4), les hommes de Leonardo Jardim veulent maintenant rester en tête de la Ligue 1 à une semaine d'un alléchant déplacement au Parc des Princes pour y défier le rival parisien. Pour cela, il leur faut battre Lorient à la maison dimanche après-midi. Une équipe plus que dans les cordes de la bande à Falcao puisque les Merlus sont derniers de la Ligue 1. Mais attention, les Bretons vont un poil mieux puisqu'ils ont gagné deux de leurs trois derniers matchs.

